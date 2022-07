Le assunzioni nella sanità siciliana, "Attendo da 8 anni l'esito dei concorsi"

25/07/2022 11:00:00

Ma dove sono queste assunzioni, quanto sono state fatte? Sono queste le domande che si pone un'operatrice sanitaria sui concorsi e sulle migliaia di assunzioni nella sanità siciliana, annunciati qualche giorno fa dall'assessore regionale Ruggero Razza.

La nostra lettrice smentisce l'assessore, dicendo di attendere da anni l'esito di diversi concorsi. "Di questi - dice - non se n'è saputo più nulla, altro che nuove assunzioni". "Alcuni - continua - sono proprio spariti dai siti dove erano pubblicati". La nostra lettrice conclude la sua lettera, con la preoccupazione che anche con i fondi del PNRR non si riuscirà a fare quel salto in avanti che la sanità siciliana attende da anni.

La lettera completa della nostra lettrice: "Gentile Redazione, leggendo e vedendo il video che avete pubblicato sull'annuncio di Razza, sinceramente da giovane operatrice sanitaria, laureata, mi sento presa in giro per l'ennesima volta. A quali assunzioni a concorsi a tempo indeterminato si riferisce il nostro caro Razza? Io attendo da 2-3- e fin da 8 anni l'esito di concorsi di cui nemmeno sono usciti i calendari delle prove, di cui "non se n'è saputo più niente". Che fine hanno fatto i concorsi, così come quelli pubblicati in GURS nello stesso periodo? Che fine hanno fatto i concorsi del policlinico di Catania? Che fine hanno fatto quelli dell'Ospedale Civico col paradosso "selezione urgente"? E quello dell'Asp Caltanissetta "Selezione pubblica - per soli titoli - per la formulazione graduatorie per il conferimento di incarichi e/o supplenze dell'area del comparto e della Dirigenza - ruolo sanitario e tecnico - per il Centro diurno di assistenza dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer con deliberazioni nn. 2921, 2922 e 2923 del 18dicembre 2017. 29-12-2017 - Gazzettaufficialedellaregionesiciliana- Serie speciale concorsi N. 15"? Quest'ultimo non compare nemmeno più sul sito. E potrei postarne decine e decine. Gentile On. Razza & Company fino a quando dovete continuare a prenderci in giro? Sono davvero belli i discorsetti in vista di elezioni, ma lo sarebbero ancora di più se accompagnati dai fatti, fatti che qua in Sicilia sono solo chimere e spero che i Siciliani abbiano capito che i politici nostrani sanno solo "parlare, parlare, parlare", credendoci pesci che abboccano all'amo. La verità è che ancora una volta il nostro sistema sanitario fa acqua da tutte le parti e ho il presentimento che i soldi del PNRR andranno non si sa come sperperati e svaniti nel nulla, senza riuscire nemmeno a compiere un passo avanti nell'arretratezza sanitaria in cui navighiamo da anni. Noi giovani siamo stufi delle vostre promesse".