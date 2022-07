A Marsala c'è il pallavolista Piano che presenta il suo libro. Con Rmc101 Mediapartner

26/07/2022 09:00:00

Matteo Piano, centrale della Nazionale italiana maschile di pallavolo e capitano della Power Volley Milano di Serie A1, sarà ospite della libreria Mondadori di Marsala per presentare il suo libro <<IO, IL CENTRALE E I PENSIERI LATERALI>> edito da Baldini+Castoldi.

La presentazione del libro autobiografico, inserita negli eventi estivi, si svolgerà Martedì 2 Agosto alle ore 19,00 nella suggestiva Piazza Carmine nel centro storico di Marsala.

La presentazione era stata già programmata nel marzo del 2020 ma causa Covid era stata rinviata a data da destinarsi.

La presenza del campione in Sicilia è stata colta al volo dalla ideatrice dell’evento Rossana Giacalone Caleca, dirigente di Marsala Volley che insieme alla libreria Mondadori di Marsala ha rimesso insieme una serie di anime che collaborano per rendere la presentazione un momento di crescita culturale per il mondo dello sport e non solo.

Il messaggio del libro scritto da Matteo Piano con Cecilia Morini, psicologa dello sport e psicoterapeuta, è rivolto in maniera trasversale a chi per superare i propri limiti è disposto ad accettare le proprie fragilità e a “coltivare l’imperfezione per continuare ad essere perfettibili”.

Le anime della presentazione voluta da Marsala Volley, che si avvale del patrocinio del Comune di Marsala, saranno l’associazione PERPETUUM con il Liceo Scientifico di Marsala, le associazioni Ciuri e Loft Cultura, la FIPAV Comitato Territoriale di Trapani.

Media partner dell’evento saranno RMC101, La Tr3 e Clickoso

Partner commerciali Le Caserie, Hotel Stella d’Italia, Centro Stampa Rubino.

La sicurezza dell’evento è affidata al gruppo di volontari di Protezione Civile GIVA di Marsala sempre vicina al mondo dello sport.

“Sono felice che Matteo Piano abbia voluto mantenere la promessa di presentare il suo libro a Marsala”- dice Rossana Giacalone Caleca, ideatrice dell’evento- “L’occasione consentirà di ascoltare una storia bellissima utile a tutti per scoprire attraverso l’esperienza del campione come superare i propri limiti e rivivere i momenti più esaltanti della pallavolo italiana. Matteo, con le sue azioni rivolte al sociale, è l’esempio del campione , una personalità unica, un autentico esempio positivo.

Sono sicura che la presentazione riscuoterà molta curiosità tra il pubblico che potrà approfittare del momento del firma copia per conoscere da vicino un vero campione”.

L’evento che è aperto al pubblico, consigliato a tutte le fasce di età, riserverà molte sorprese.