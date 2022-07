 Domenica 4 settembre a Marsala la settima edizione di "Io Incanto"

26/07/2022 18:40:00

Domenica 4 settembre a Marsala, presso SWH Seawater Hotel, in via Trapani, la settima edizione di "IO INCANTO". Giunto alla sua 7° edizione, il concorso canoro rappresenta ormai un punto di riferimento a livello regionale tra i concorsi canori e i premi musicali. Con obiettivo, per la produzione, di fare diventare l'evento di livello nazionale.

L'organizzazione punta alla valorizzazione dei giovani artisti e alla ricerca sempre di nuovi talenti. Molti sono stati negli anni a calcare palcoscenici molto importanti, come talent televisivi e concorsi nazionali. La manifestazione canora "Io Incanto" sarà presentata dal dj e speaker storico di radio RMC101, Maurizio Campo.

"Da anni cerchiamo di dare un percorso artistico culturale ai nostri artisti che, dopo delle dure selezioni conquistano la finale. In questa edizione si è cercato di invitare in giuria personaggi molto qualificati, vocal coach del panorama musicale nazionale come: Marco Vito, vocal coach di tanti programmi televisivi Rai e Mediaset; Sonia Addario, docente di canto e vocal coach e giudice del muro del programma televisivo All Together Now di canale 5 mediaset e Emi Bossolo, già vocal coach di "Io incanto", le parole del direttore artistico Peppe Aleci. Il patron del concorso è il Maestro Tony Gerardi, mentre, Luigi Palermo, tenore, è il responsabile amministrativo del concorso.