Calcio, altro "colpo" di mercato del Trapani

Federico Marigosu è un nuovo giocatore del Trapani calcio.

Il centrocampista arriva a titolo definitivo. Si tratta di un trequartista classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Cagliari dove ha militato nella formazione Primavera 1 nel 2018/19 e nel 2019/2020. Esordisce in Serie A – 2 le presenze – il 26 Luglio 2020 in Cagliari-Udinese ed è in campo anche a San Siro l’1 Agosto contro il Milan. Nel Settembre dello stesso anno si trasferisce all’Olbia in Serie C: qui colleziona 18 presenze e 1 gol. Arriva dall’ultima stagione con la maglia del Grosseto: 11 le presenze stagionali. Marigosu ha vestito la maglia della Nazionale con le formazioni Under 17 e Under 19.

Ecco le sue prime parole da calciatore del Trapani: «Sono un trequartista di sacrificio e di corsa. Quando il direttore Chiavaro mi ha chiamato proponendomi questo progetto, ho pensato che ripartire da qui da svincolato sarebbe stato l’ideale. Dopo la Primavera con il Cagliari, e le due stagioni in C con Olbia e Grosseto, ritengo che Trapani sia la piazza giusta per rilanciarmi. Qui si vuole vincere e anche io ho bisogno di queste motivazioni per tornare tra i professionisti, magari con il Trapani».