Il picco è passato. Covid ancora in discesa in Sicilia. In provincia di Trapani casi giù del 21%

29/07/2022 06:00:00

Il peggio potrebbe essere passato. Perchè per la seconda settimana di fila l’incidenza dei nuovi casi Covid è in discesa in Sicilia.

Un’ondata tanto virulenta e veloce a salire, quanto a scendere. E si spera che continuino a diminuire casi, ricoveri e soprattutto decessi legati al Covid in quest’estate che ha segnato la fine di ogni restrizione. I reparti sono sempre sul chi vive, perchè i ricoveri e i decessi sono gli ultimi indicatori a scendere. Ma la strada dovrebbe essere segnata. Lo dice quel -26,66% dell’incidenza dei nuovi casi siciliani rispetto a una settimana fa (quando già si era registrata una diminuzione). C’è da dire, sempre, che questi sono dati ufficiali. Cioè persone registrate nel sistema sanitario. Accanto a queste ci sono tutte quelle persone (almeno 2 su 3) che hanno fatto i tamponi a casa, sono fuori da ogni tracciamento, e non si sono dichiarate. Curva in discesa anche per le nuove ospedalizzazioni.

In calo i numeri anche in provincia di Trapani. Nell’ultima settimana sono diminuiti i casi del 21% come certifica il report settimanale.

Tutte le principali città fanno registrare il segno meno.

Marsala -16%, Castelvetrano -10%, Trapani -39%, Alcamo -41%. Unica eccezione è Mazara: +7%





Il bollettino settimanale



Nella settimana dal 18 al 24 luglio si registra ancora un calo nei contagi, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 40926 (-27%), con un valore cumulativo di 852/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (1190/100.000 abitanti), Agrigento (986/100.000), Siracusa (938/100.000) e Trapani (873/100.000).



Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 ed i 79 anni (1064/100.000), tra i 60 e i 69 anni (997/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (934/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione.



I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento al periodo dal 20 al 26 luglio. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,92% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 71.409 bambini, pari al 23,17%.



Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,65% del target regionale mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’ 89,35%.

I vaccinati con terza dose sono 2.753.291 pari al 72,24% degli aventi diritto. Sono invece 1.058.006 le persone che, avendo maturato il diritto di ricevere la terza dose, non l’ hanno ancora effettuata.



Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose di richiamo booster (quarta dose) nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 13 luglio è stata estesa agli over 60 anni ed alle persone ad elevata fragilità over 12 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 76.562 somministrazioni di quarta dose di cui 39.625 a soggetti over 80.



Nella settimana dal 20 al 26 luglio sono state somministrate 14.471 quarte dosi con una media giornaliera di 2.614 somministrazioni. Rispetto alla settimana precedente, si registra una diminuzione delle vaccinazioni in quarta dose pari a -3.859 (-21%).



I dati aggiornati in provincia di Trapani

Continua a scendere il numero dei positivi al Covid nel Trapanese, sono 7.092 attuali positivi (1.789 in meno dagli 8.881 di ieri), e diminuisce anche il numero dei nuovi contagi giornalieri, sono 482, ieri 503, mentre sono 2.270 i guariti nelle ultime 24 ore. Secondo il report quotidiano dell'ASP sono 127.138 i guariti totali, c'è un nuovo decesso che porta il totale dall'inizio della pandemia a 722 vittime.

Tra i positivi, nel trapanese sono 6.204 asintomatici (7.833 ieri) e sono 888 i sintomatici. Su fronte ospedaliero c'è un ricovero in terapia intensiva, 10 in terapia semi-intensiva, sono 65 in degenza ordinaria (67 ieri) e 15 in Covid hotel Rsa (16 ieri). Sono stati effettuati 155 tamponi molecolari e 807 per la ricerca dell’antigene.

Qui i dati dei positivi nei 25 comuni della provincia di Trapani: 1.794 positivi a Marsala (ieri 2.121), 1.063 a Trapani (1.414), 881 a Mazara del Vallo (1.062), 580 a Castelvetrano (690), 462 ad Alcamo (601), 390 ad Erice (498), 206 a Campobello di Mazara (245), 196 a Castellammare del Golfo (250), 184 a Valderice (269), 149 a Paceco (212), 138 a Partanna (179), 134 a Petrosino (171), 128 a Salemi (161), 122 a Pantelleria (156), 110 a Calatafimi Segesta (149), 109 a Custonaci (135), 80 a Favignana (90), 78 a Santa Ninfa (87), 66 a Gibellina (92), 62 a San Vito Lo Capo (83), 61 a Buseto Palizzolo (82), 42 a Misiliscemi (57), 23 a Poggioreale (26), 18 a Salaparuta (29), 16 a Vita (22).





I contagi giornalieri in Sicilia

Sono 4.096 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.991 tamponi processati.

Ieri erano 4.377.

Il tasso di positività sale poco al di sopra del 17,8 %, era al 17,4%. La Sicilia è al settimo posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 171.785 con un calo di 938 casi. I guariti sono 5.460 e 26 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.618.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.023, quattro in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 53, esattamente come ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.040 casi, Catania 1.004, Messina 826, Siracusa 362, Trapani 451, Ragusa 264, Caltanissetta 174, Agrigento 413, Enna 94.



Il virus in Italia

Sono 60.381 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano stati 63.837.

Le vittime sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri. Il tasso è al 20,3%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 21%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi. Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno.