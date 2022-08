Alcamo, Franco Orlando lascia la Lega e si candida all'Ars con De Luca 

14/08/2022 16:01:00

Lascio il gruppo Lega in consiglio comunale di Alcamo. Dal 2014 faccio parte della Lega. Siamo partiti con un progetto politico che è stato disatteso. Continui cambiamenti di linea, che anche i cittadini avvertono da tempo. La coerenza prima di tutto.

Prima come militante, e poi come consigliere ho sperato e mi sono battuto, affinche’ l’ attenzione verso il territorio fosse messa al primo posto come hanno fatto al nord. Invece anche in questo ultimo anno, nonostante i nostri rappresentanti siano numerosi sia al Governo Regionale che al Governo Nazionale, non si’ e’ avuta nessuna attenzione per il territorio della provincia di Trapani.

La Lega ha cambiato pelle, esiste un malessere dei milianti in tutta la provincia. Si ha bisogno di attenzione verso il territorio, per questo motivo che aderisco al Progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Un Leader che ha dimostrato di saper amministare il territorio con i tre comuni dove e’ stato sindaco, e con le sue esperienze e battaglie da deputato regionale che ha portato risorse in quei territori. Cateno De Luca Sindaco di Sicilia e’ l’unico che po’ cambiare tutto e ridare splendore e valorizzazione ai nostri i territori.

La mia candidatura al parlamento regionale per la provincia di Trapani e’ un atto d’ amore verso il nostro territorio per portare le istanze dentro il parlamento regionale, ma prendendo le distanze da una politica miope, che ha distrutto anche le aspettative dei nostri giovani costretti ad emigrare con un irrimediabile danno sia sociale che economico per noi tutti.

Franco Orlando, Consigliere Comunale di Alcamo