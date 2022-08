Il carburante "avariato" a Marsala e i prezzi nelle stazioni di servizio della provincia di Trapani

17/08/2022 06:00:00

A Marsala c’è di nuovo il carburante “avariato”, come già accaduto qualche anno fa? Nelle scorse settimane, come abbiano raccontato su Tp24, un automobilista è stato costretto, dopo il rifornimento di gasolio, a portare in officina la sua Bmw X1, con il risultato che la pompa del gasolio si è danneggiata e i filtri si sono riempiti di ogni genere di impurità.

Sono diversi i cittadini che lamentano problemi alle loro auto dopo aver fatto carburante in città. Per capire meglio cosa sta succedendo, abbiamo chiesto ad alcuni titolari di autofficine marsalesi.

Nino, titolare di una officina meccanica nella periferia sud di Marsala, ci dice che è un problema che ormai accade frequentemente, specie con le vetture a gasolio, per via degli additivi che vengono aggiunti al carburante.

“Mi è capitato un mesetto fa con un cliente che ha avuto problemi alla sua auto – ci racconta -, subito dopo aver fatto gasolio. In quel caso è stata smontata la pompa del gasolio e puliti gli iniettori. Purtroppo questo accade, a volte, a chi fa carburante subito dopo che la stazione di rifornimento ha riempito le proprie cisterne. Sarebbe bene far passare almeno una giornata, prima di poter utilizzare quel carburante. La formazione di batteri o alghe nel serbatoio comporta il blocco dei filtri e danni persistenti alle pompe e agli iniettori”.

Altri due titolari di officine meccaniche ci confermano, di aver avuto dei casi di auto con problemi all’impianto di alimentazione, ma non si sbilanciano nel dire che sia stato un problema causato dal carburante utilizzato. Vito, invece, meccanico della zona nord della città, ci dice di non aver avuto nessun caso, di recente, di auto con questo tipo di problemi. Sembra, dunque che il problema non sia generalizzato, ma sporadico.

Intanto nonostante i prezzi del carburante continuino a scendere, è stato prorogato ulteriormente il taglio delle accise rispetto alla precedente scadenza fissata per il 2 di questo mese. Fino al 21 agosto continuerà ad applicarsi il taglio di 30,5 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio e di 10,5 centesimi su quello del GPL.

I prezzi dei carburanti nelle città della provincia di Trapani

A Trapani, al rifornimento Beltrallo Carburanti di via Lungomare Dante Alighieri un litro di benzina costa 1,669 euro/l. All'IP sempre del lungomare Dante Alighieri 1,719. All’Esso Xitta di via Marsala un litro di benzina 1,719 euro. Al Q8 Xitta sulla SS115 un litro di verde costa 1,784. Al Q8 di via Libica un litro di benzina costa 1,769. Per il diesel, all'Esso di via Marsala un litro di gasolio costa 1,766 euro. All'Esso Xitta di via Marsala un litro di diesel costa 1,709 euro. Al Q8 Xitta sulla SS115 un litro di diesel costa 1,774 euro. Al Q8 di via Conte Agostino Pepoli un litro di gasolio costa 1,724 euro. All'Esso di Marausa, Strada Generale Enrici Rinaldi, un litro di diesel costa 1,769 euro.

A Marsala, un litro di benzina all’Esso del Lungomare Mediterraneo costa 1,799 servito. Al Q8 di contrada Berbarello un litro di benzina costa 1,734 in self service. All'Esso di via Dante Alighieri un litro di verde costa 1,797 euro servito. All'Eni di via Mazara 14, un litro di verde costa 1,734. Per quanto riguarda il diesel, un litro all'Esso del lungomare Mediterraneo costa 1,769. All'Esso sulla SS115 un litro di verde costa 1,756 euro. Al Q8 di contrada Berbarello un litro di 1,724 euro in modalità self service. Al Q8 di via Salemi, sulla SS188 un litro di gasolio costa 1,769 euro. Al Q8 di via Trapani un litro di gasolio costa 1,759 euro. All'Esso di Corso Calatafimi un litro di diesel costa 1,739 euro servito.

Mazara del Vallo, all’Eni di via Castelvetrano il prezzo della benzina è di 1,734 euro/l self pre-pay. All’Eni sulla SS115 il prezzo è di 1,734 euro al litro servito. Al Q8 di via Salemi il costo è di 1,799 euro in self servito. All’Esso di via Pier Santi Mattarella il costo è di 1,786 euro servito. Un litro di diesel costa 1,724 euro/l servito all’Eni di via Castelvetrano 26. All’Esso di via Pier Santi Mattarella il costo è 1,779 euro servito. Al Q8 di via Salemi costa 1,769 euro servito. All’Eni di via Bressarione il costo al litro è di 1,724 euro servito.

Alcamo, la benzina al Q8 di Viale Italia 27 costa 1,749 euro in self service. All'Esso di viale Europa 205 costa 1,799 euro/l servito. Al Q8 Easy di Viale Europa 88 costa 1,729 euro/l in self pre-pay. Il diesel costa servito 1,727 euro all’IP di Porta Palermo. Al Q8 di via san Gaetano 25 costa 1,739 euro in self post pay; al Q8 Easy di viale Europa 88, costa 1,699 euro in self pre-pay.

Castelvetrano, un litro di benzina all’Eni di via Contrada Strasatto costa 1,744 euro in self service. All’Eni di via Campobello 1,734 euro. Al Tamoil di viale Roma 24 costa 1,778 euro servito. Al Q8 di via Partanna 1,734 euro self service. Per quel che riguarda il diesel all’Eni di via Strasatto 1.734 euro servito. All’Eni di viale Roma 1,724 euro in self pre-pay. Al Q8 di via Partanna 1,724 euro.

Castellammare del Golfo, all’Eni di via Gemma d’Oro, un litro di benzina costa 1,799 euro servito. All’Esso Express di via Crispi, un litro di benzina costa 1,776 euro. Al Q8 Contrada Petrazze 1,776 euro. Il diesel costa all’Esso Express di via Crispi, 1,746 euro/l self service. All’Eni di via Gemma d’Oro costa 1,789 euro/l servito. Infine al Q8 Contrada Petrazze 1,769 euro/l servito.