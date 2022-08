17/08/2022 06:00:00

E’ tornato davvero a volare l’aeroporto di Trapani-Birgi dopo la crisi degli anni passati. Adesso è arrivato il momento della crescita e di raggiungere risultati sempre più importanti per l’economia della provincia di Trapani.



“Durante questa legislatura e grazie al mio impegno l’aeroporto di Trapani “Vincenzo Florio” è tornato ad essere uno scalo importante: entro il 2023 raggiungerà la soglia dei due milioni di passeggeri l’anno” dichiara Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars candidata alle prossime elezioni regionale del 25 settembre. “

“Sono orgogliosa del lavoro fatto per sostenere l’aeroporto e di aver lavorato per far tornare Salvatore Ombra presidente di Airgest”, aggiunge la deputata regionale marsalese incontrando proprio il manager della società che gestisce il Vincenzo Florio.

Lo Curto incontra Ombra: “Orgogliosa del lavoro fatto per rilanciare l’aeroporto di Birgi” from Tp24 on Vimeo.



“Ho lavorato in Parlamento per la ricapitalizzazione della società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio”. E nei giorni scorsi, con le variazioni di bilancio, mi sono adoperata per destinare 3 milioni di euro ad Airgest per nuovi investimenti e il potenziamento della partnership con Ryanair, così da portare lo stanziamento previsto per il 2024 a 4 milioni di euro. Con il lavoro di questi anni, la cifra totale che ho permesso di destinare all’aeroporto è di 16 milioni di euro. Ho sempre creduto che l’aeroporto di Trapani costituisse il volano per lo sviluppo economico del nostro territorio”, sottolinea Lo Curto.



“Si stanno raggiungendo obiettivi importanti e grazie al lavoro dell’onorevole Lo Curto si sono sbloccati quei fondi necessari per programmare nuovi voli soprattutto con Ryanair. Questo è l’esempio di come il lavoro sinergico tra buona politica e impresa portino risultati importanti per il territorio”, dichiara Salvatore Ombra nell’incontro avuto con la deputata regionale Eleonora Lo Curto.

