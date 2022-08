Appuntamenti dell'estate: il Festival del Tramonto, Segesta, il Luglio Musicale e tanto altro 

27/08/2022 06:00:00

Un fine settimana dedicato a chi ama i tramonti, a chi ha i capelli rossi, ma anche a chi vuole godersi spettacoli teatrali, incontri letterari e concerti all'aria aperta in questi ultimi giorni d'agosto.

A Petrosino, per il Festival del Tramonto, due giorni di appuntamenti che si svolgeranno tutti alle ore 18.30 a Cala Scirocco sul lungomare Biscione a partire dalle ore 18,30.

Sabato 27 agosto sarà al Festival il giornalista, e peraltro direttore di Tp24, Giacomo di Girolamo, che con Katia Zichittella presenterà il suo ultimo saggio “Matteo va alla guerra. La mafia e le stragi del ’92. Come tutto ha inizio” pubblicato da Zolfo Editore.

Domenica 28 agosto l’occasione di ascoltare la giornalista e scrittrice Ester Rizzo mentre racconta “Il labirinto delle perdute”, libro che ha pubblicato nel 2021.





A Segesta, sabato 27 agosto il programma del Segesta Teatro Festival prevede il primo appuntamento della giornata alle ore 10.00 all’Ex Convento di San Francesco a Calatafimi Segesta con Danziamo la voce fino alla morte, seminario gratuito tenuto da Raffaele Schiavo, cantante, musicista, compositore, musicoterapeuta, ricercatore, autore e performer teatrale, nonché esperto di voce antica, di Polifonia e Canto degli Armonici.

Nello stesso luogo, il pomeriggio del 27 agosto (e poi anche la mattina e il pomeriggio del giorno seguente), Schiavo terrà il workshop/laboratorio esperenziale dal titolo Il canto sacro e profano nella cristianità medievale che approderà a una performance finale al tramonto del 28 agosto. Il progetto di Raffaele Schiavo, insieme al concerto di Giorgia Panasci, chiude il ciclo di programmazione condivisa con il Festival Ierofanie di Naxos. La giovane arpista siciliana si esibirà alle 22 del 27 agosto al Tempio di Afrodite Urania, insieme alla percussionista Giulia Perriera, in Manas.

Prima del concerto, però, il consueto appuntamento al tramonto al Teatro Antico: in scena, in prima nazionale, Il canto dei giganti. Primo movimento: il figlio cambiato, uno spettacolo fra teatro e musica diretto a quattro mani da Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, musiche originali Agricantus. Sempre al Teatro Antico la settimana prossima si aprirà con uno spettacolo dedicato a Vincent van Gogh il 29 e 30 agosto. "La discesa infinita", in prima nazionale, performance teatrale scritta e diretta da Paola Veneto, ispirata dalla biografia del pittore olandese scritta da Giordano Bruno Guerri.

A Trapani, appuntamento a teatro con una nuova produzione del Luglio Musicale: sabato 27 agosto al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” va in scena "L'elisir d'amore", melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Lo spettacolo, concepito dalla regia in chiave quasi cinematografica, trasmetterà al pubblico tutte le sfaccettature del capolavoro donizettiano che, coniugando l’elemento giocoso e comico con quello romantico e patetico, ne fa un’opera immortale, capace di incarnare mirabilmente le convenzioni del melodramma con l’ immediatezza e semplicità di generi teatrali più recenti.

A coloro che si trovano a Favignana segnaliamo l'appuntamento di sabato 27 agosto con il Festival Egadà 2022. Alla Cava SAnt’Anna di Favignana (ore 21.30 – Biglietti al botteghino €20 intero /€15 residenti. Prevendite su Ticketsms) si esibirà in concerto l’Orchestra di Ennio Morricone, che per la prima volta si esibisce in Sicilia dopo la morte del Maestro, avvenuta due anni fa.

Un evento curioso, ma per pochi? Tre Fontane, a Campobello di Mazara, ospita la quarta edizione del “Red Head Sicily” gemellato con il “Redhead Days” dei Paesi Bassi. Il raduno che chiama a raccolta persone coi capelli e le barbe rossi naturali si svolgerà sabato 27 agosto presso il lido “Monnalisa beach”. I due festival – l’uno in Sicilia e l’altro nei Paesi Bassi – si svolgeranno in concomitanza di data e, per la prima volta, i rossi del Nord Europa e quelli siciliani potranno incontrarsi, seppur virtualmente, in un collegamento video che si svolgerà a partire dalle ore 15 di sabato 27. L’incontro tra le due comunità, a distanza di quasi 2.000 chilometri, avverrà grazie all’accordo di amicizia tra gli organizzatori del “Red Head Sicily” (Enrico Malato, Max Firreri e Filippo Peralta) e Bart Rouwenhorst, direttore artistico del Festival “Redhead Days” che ogni anno nei Paesi Bassi raduna migliaia di rossi del Nord Europa.

Domenica 28 agosto alle ore 19:00, la Corte del Giardino storico dei Musei di Lilibeo ospiterà il secondo appuntamento - incontro con l'autore, nell'ambito della rassegna "Loft Cultura". Un Talk Show sul saggio di taglio giornalistico" Mazara Rapita" degli autori Max Firreri e Francesco Mezzapelle e la curatrice della rassegna Jana Cardinale. Per l'occasione, i Musei di Baglio Anselmi, rinnovati nei percorsi sensoriali e percettivi, saranno fruibili con ingresso gratuito a partire dalle ore 19:00 fino alle ore 1:00 di lunedì 29 agosto.

Sempre domenica 28 agosto, a Erice apuntamento clou con la rassegna “Cortili narranti” dell’Associazione "Salvare Erice". Si tratta della quarta edizione del Premio Letterario “Città di Erice”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Erice Arte e con il patrocinio del Comune di Erice. Il libro vincitore dell’edizione 2022 è La tigre di Noto di Simona Lo Iacono (Neri Pozza Editore). La cerimonia di premiazione avverrà alle ore 19.00 nel Cortile di Palazzo Sales.

A chi vuole chiudere con leggerezza la settimana, segnaliamo la terza edizione dello spettacolo “Semplicemente Meraviglioso” che si terrà domenica 28 agosto a partire dalle ore 21.00 a Tre Fontane (piazza Favoroso). Sul palco il comico Chris Clun e il cabarettista Alessandro Gandolfo, noto per le sue partecipazioni a “La sai l’ultima?”.

A Gibellina, fino al 30 settembre il Museo d’Arte Contemporanea "Ludovico Corrao", Mac di Gibellina ospita "Frida Kahlo, ritratto di una vita". Una mostra realizzata con 150 fotografie originali che racconta la vita, l’arte, le amicizie, gli amori e le vicende storiche di Frida Kahlo, una delle più importanti artiste dell’arte del ‘900.

La mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 20.I biglietti d’ingresso costano 12 e 8 euro.