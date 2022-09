16/09/2022 08:44:00

Le migliori enoteche italiane scelgono Cantine Paolini. Si tratta di Enoclub e Vineria di Milano, Alessi di Firenze, Vino Veritas di Palermo, Vanni di Lucca, La Cantina di Asti e Scagliola di Napoli. Tanti locali prestigiosi, per altrettante città italiane, che hanno selezionato il Catarratto 72 Filara di Cantine Paolini per una serie di eventi, a Settembre, per la loro clientela.

"Galeotta" è stata la guida del Gambero Rosso, che ha valutato con punteggi eccellenti il bianco di Cantine Paolini.



"Sono passati più di 50 anni dalla nostra prima vendemmia - commenta l'enologo Pietro Montalto - ed ancora ci stupiamo di come i nostri vini siano, al tempo stesso, frutto di una grande tradizione, ma anche moderni e capaci di incontrare i gusti di un pubblico vasto e competente".



Cantine Paolini ha infatti una storia lunga oltre mezzo secolo, che ha inizio nel 1964 a Marsala, la città più occidentale della Sicilia.



Il Catarratto 72 Filara conquista tutti per il suo Colore giallo paglierino carico, dal profumo intensamente fruttato con note di pesca gialla, albicocca e agrumi vanigliati. Al palato è complesso ed elegante.