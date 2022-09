Incidenti stradali, in Sicilia due motociclisti morti in due giorni 

24/09/2022 12:17:00

Due motociclisti morti in due giorni sulle strade siciliane. Domenico Basile, 50 anni è l'ennesima vittima di un incidente stradale. Era rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un incidente in via Carlo Forlanini, nella zona di corso Tukory, a Palermo. A bordo della sua moto si è scontrato con un'auto.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso al Trauma center del Policlinico, ma non c'è stato nulla da fare, nella notte è deceduto. La polizia municipale ha eseguito i rilievi e sequestrato i mezzi coinvolti. La dinamica è tutta da chiarire, gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni o registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona.

E Basile è la seconda vittima in due giorni a Palermo, in via Olio di Lino, infatti, si era verificato un altro incidente mortale, vittima anche in quel caso un motociclista di 48 anni, Silvestre Maniscalco.