Maltempo a Trapani. Anche domani scuole e uffici chiusi

26/09/2022 19:02:00

Scuole di ogni ordine e grado e uffici pubblici ancora chiusi domani a Trapani.

Lo ha disposto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, in via precauzionale dopo il nubifragio che stamattina ha messo in ginocchio l’intera città. Intanto in città la situazione è ancora critica.

Decine gli interventi della Protezione civile e Vigili del fuoco dalle prime luci dell’alba di oggi per tentare di liberare abitazioni, cantine e negozi dalla furia dell’acqua. Via Virgilio e le sue traverse sono ancora sott’acqua.

Tranchida ha chiesto alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per Trapani.