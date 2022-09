Il Covid nel Trapanese: 1.042 i casi in totale. I dati delle città

27/09/2022 15:59:00

Vediamo quali sono i numeri del Covid nel Trapanese, secondo quanto comunicato dal report giornaliero dell'ASP.

Aumentano gli attuali positivi, sono 1.042, 138 in più rispetto a ieri. Sono, invece, 142.848 i guariti totali, gli stessi delle ultime 24 ore. Sono 762 i deceduti totali a causa del Coronavirus.

Sul fronte ospedaliero non c'è nessun paziente in terapia intensiva, sono tre i ricoverati in terapia semi intensiva, sono, invece, 17 quelli in degenza ordinaria e quattro in Covid Hote Rsa. Dato parziale tamponi molecolari 437, per la ricerca dell’antigene 627

Questi gli attuali positivi nei 25 comuni del Trapanese: Alcamo 94, Buseto Palizzolo 10, Calatafimi Segesta 29, Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 23, Castelvetrano 48, Custonaci 10, Erice 63, Favignana 11, Gibellina 5, Marsala 193 (+27, ieri erano 166), Mazara del Vallo 117, Misiliscemi 15, Paceco 53, Pantelleria 10, Partanna 23, Petrosino 14, Poggioreale 3, Salaparuta 7, Salemi 17, San Vito Lo Capo 5, Santa Ninfa 6, Trapani 219, Valderice 31, Vita 3.