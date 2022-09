Alluvione a Trapani, le condizioni disastrose del campo sportivo ex Coni. Il video

28/09/2022 10:00:00

A due giorni dalla devastante alluvione che ha colpito il capoluogo trapanese, ecco come si presenta il campo sportivo scolastico ex Coni. Le piste da corsa sono completamente ricoperte dall’acqua, come si può vedere dalle immagini inviateci da dei giovani sportivi.

L’impianto sportivo situato in Via A. Bassi, di gestione comunale, è frequentato giornalmente da numerosi trapanesi e

associazioni sportive di diverse discipline.

Si spera che al più presto l’impianto possa tornare fruibile alla cittadinanza sportiva trapanese e che, oltre a praticare jogging nel marciapiede del suggestivo litorale trapanese, possa tornare ad allenarsi in uno dei pochi centri di aggregazione sportiva della città.