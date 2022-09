Trapani, i campetti "gialli" di Viale Marche sempre più abbandonati

29/09/2022 06:00:00

Situati nei pressi del popolare quartiere di “Sant’ Alberto” a Trapani, i campetti di viale Marche, soprannominati “gialli” per via del colore della loro recinzione, rappresentano un vero peccato per gli amanti dello sport trapanese e ovviamente per gli abitanti della zona.

Lasciati in stato di abbandono e di degrado, questi spazi sportivi comunali, muniti anche di locali e spogliatoi, potrebbero tornare ad essere luogo di ritrovo, di gioco e di sport in un territorio già povero di ambienti pubblici fruibili per esercitare attività sportiva e ricreativa. L’impianto era stato dato in gestione in passato ad associazioni sportive del territorio che lo utilizzavano e lo rendevano funzionante.

Ma oggi, nei campetti gialli regna abbandono e incuria. Al suo interno si trovano anche rifiuti ingombranti di ogni tipo, facendo spazio all’inciviltà più assoluta, come avviene quasi sempre per tutto ciò che è pubblico e che non viene curato ed utilizzato per la sua funzione d'origine. Dovevano essere, i campetti gialli, un luogo per fare sport che è cura, rispetto e condivisione. I campetti, invece, sono devastati.

Trapani, i "campetti gialli" abbandonati from Tp24 on Vimeo.