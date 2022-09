Al Convento del Carmine “Visioni d’Artista tra Oriente e Occidente”. La mostra di Paolo Asaro

29/09/2022 10:39:00

Venerdì 7 ottobre alle ore 17.30 nella Sala Cavarretta del Convento del Carmine di Marsala, si inaugurerà la mostra

del pittore mazarese Paolo Asaro, dal titolo “Visioni d’artista tra Oriente e Occidente” a cura della professoressa Carla Messina.

Dopo il conseguimento del diploma nel 1990 presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, Paolo Asaro ha esposto le proprie opere di scultura e di pittura in diverse mostre personali e collettive, realizzando anche lavori su commissione sia private che pubbliche. Sua è la “poltrona” in bronzo su cui sedette Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita alla diocesi di Mazara del Vallo nel 1993. Dopo un periodo trascorso a Brescia nel 1995, dove ha insegnato Pittura presso il Liceo Artistico Statale, la sua continua voglia di ricerca e di sperimentazione, lo porta ad alternare l’attività pittorica a quella di videomaker e nel 2006, fonda l’etichetta di produzione indipendente Zerkalo Video arte audiovisiva digitale.

Dopo essersi definitivamente trasferito in Sicilia nel 2013, nel 2016 inizia l’opera grafica I Trionfi del Regno di Sicilia; 78 tavole illustrate in forma di Tarocchi, aventi come tema i personaggi del regno arabo-normanno di Sicilia. Opera terminata nel 2018 e pubblicata nel 2022 sottoforma di mazzo di carte, dalla fabbrica di carte da gioco Dal Negro di Treviso.

Artista di spicco della cosiddetta Scuola di Mazara, fondata nel 2020 insieme ai pittori Giacomo Cuttone, Fabio Accardo Palumbo e Giuseppe Tumbarello, con i quali ha realizzato nel 20021 una collettiva dal titolo Morfologie. Per sguardi, tracce al Complesso Corridoni di Mazara del Vallo, Paolo Asaro espone per la prima volta a Marsala, in un itinerario espositivo di stili e di forme, che si articola in dieci anni di attività (dal 2012 al 2022) tra il periodo lombardo e il ritorno in Sicilia. Un’evoluzione artistica nel linguaggio pittorico, influenzata dall’oriente arabo e bizantino e dai maestri dell’arte contemporanea europea che determina uno stile unico e del tutto originale che fa di Asaro, una delle più significative realtà artistiche siciliane contemporanee.

Vernissage: Venerdì 7 Ottobre ore 17.30

Orari di visita della Mostra:

Lunedì 10.00 /13.00 – pomeriggio chiuso

Da Martedì a Domenica 10.00/13.00 – 17.00 /19.00