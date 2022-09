Giornata europea della cooperazione 2022: Tunisia, Italia e Malta unite per "Un Mediterraneo di pace e di cooperazione”

30/09/2022 10:11:00

Il programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020 e il programma INTERREG V-A Italia Malta partecipano anche quest’anno alla Giornata Europea della

Cooperazione, promossa dalla Commissione Europea e coordinata dal programma INTERACT il cui l’obiettivo è quello di far conoscere i benefici della cooperazione alle popolazioni dei territori coinvolti.

La Giornata Europea della Cooperazione (European Cooperation Day – EC DAY) si celebra ogni anno in tutta Europa il 21 settembre, con un susseguirsi di eventi e manifestazioni che si svolgono anche nelle settimane successive, al fine di migliorare la visibilità dei programmi di cooperazione e disseminare e valorizzare i risultati dei progetti finanziati. “L’Europa è un mix di culture ed economie che hanno bisogno di capirsi per raggiungere il loro massimo potenziale. Per questo motivo, l’Unione Europea incoraggia la cooperazione in diversi modi.

Uno di questi è attraverso i programmi di cooperazione, che stanziano oltre 10 miliardi di euro affinché le regioni lavorino insieme su sfide comuni: adattamento climatico, inclusione sociale, migrazione”, scrive il sito della DG Politica Regionale dell’Unione europea. Con la campagna “Giornata Europea della Cooperazione” si vuole ricordare ai cittadini che quando si uniscono le forze e si collabora su obiettivi comuni si ottengono ottimi risultati.

In questo contesto, la Regione Siciliana – Presidenza, Dipartimento della Programmazione -, in qualità di Autorità di Gestione di entrambi i Programmi di cooperazione, ha deciso di organizzare un evento congiunto intitolato “Un Mediterraneo di pace e di cooperazione” che si svolgerà nei giorni 1 e 3 Ottobre 2022 in Tunisia, Italia e Malta.

Considerato che il 2022 è stato proclamato come “l’Anno europeo della gioventù”, l’evento si rivolgerà principalmente ai giovani, che saranno coinvolti in una serie di iniziative sulla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente, che si terranno giorno 01 ottobre a Madhia, in Tunisia, mentre giorno 03 ottobre, a Palermo, Favignana e Ustica (Sicilia) e a Gozo (Malta). Grazie alla collaborazione dei progetti italo-tunisino MED DéCo.U.Plages e italo-maltese AMPPA, agli studenti delle isole di Favignana e di Gozo, nonché della penisola di Mahdia sarà data la possibilità di collaborare alla raccolta di plastica nell’ambito della prima iniziativa denominata “Spiaggia ecologica”.

Esperti delle aree marine protette organizzeranno giochi tematici sulla protezione delle spiagge, la biodiversità costiera e la tutela ambientale del Mediterraneo. L’evento congiunto proseguirà intrecciando non solo le esperienze della programmazione 2014-2020, ma anche le prospettive di collaborazione con altri programmi, in vista anche delle future progettualità. A tal proposito, i partecipanti saranno coinvolti in un “Flash Mob” organizzato in collaborazione con il PO FESR Sicilia 2014-2020 nell’ambito dell’evento di premiazione degli studenti delle migliori scuole siciliane che hanno partecipato all’edizione 2021/2022 di “A Scuola di OpenCoesione (ASOC)”.

L’iniziativa che sarà diffusa sui social, avrà inizio il 1 ottobre nell’area protetta di Mahdia (Tunisia), e proseguirà in diretta streaming giorno 3 ottobre nei giardini dell’Orto Botanico di Palermo, nelle Aree Marine Protette di Favignana e Ustica (Sicilia) e si concluderà a Gozo (Malta). Tema portante del flash mob congiunto sarà proprio “Un Mediterraneo di pace e cooperazione”. L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook del PO FESR Sicilia 2014/2020 e dei Programmi Italia Tunisia e Italia Malta. Durante le due giornate, una “Mostra Fotografica” mostrerà al pubblico il patrimonio naturale di Ustica (Sicilia) e Mahdia (Tunisia), nonché la loro necessità di tutela e salvaguardia.

La Giornata europea della Cooperazione 2022 si concluderà con un’iniziativa ciclo-turistica, il “Bike for peace”, che si svolgerà a Mahdia e lungo le isole di Favignana, Ustica e Gozo, attraverso la quale saranno promossi i temi della sostenibilità ambientale, del turismo e della valorizzazione del

patrimonio naturale. La partecipazione all’evento è gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web www.italietunisie.eu, www.italiamalta.eu e www.ecday.eu