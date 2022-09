Marsala, scrive il Comandante Menfi in replica alla lettrice della multa "inventata"

30/09/2022 06:00:00

Gentile Direttore, mi rivolgo alla lettrice che giorni orsono ha asserito pubblicamente di essere stata sottoposta ad una sanzione ingiusta, addirittura “inventata”, da parte di Agenti di questo Corpo di Polizia Municipale.



Approfitto di questo spazio concessomi dalla Redazione per informare l'interessata che qualunque cittadino, o cittadina, si ritenga leso da un atto della Pubblica Amministrazione ritenuto non veritiero e, pertanto, fonte di ingiusto danno, può proporre querela di falso presso la competente Autorità Giudiziaria, assumendone ovviamente tutte le relative responsabilità davanti alla legge.



La querela di falso è un procedimento finalizzato a contestare la veridicità di un atto pubblico, che può essere intrapreso su iniziativa di chiunque si ritenga ingiustamente danneggiato da quel provvedimento. Ritengo che chiunque sia davvero certo di avere subito un torto e un danno ingiusto da parte di un organo pubblico, dovrebbe avere e mostrare il coraggio civico di mettere in atto, responsabilmente, i rimedi offerti dalla legge per fare valere le proprie ragioni, anziché limitarsi a formulare pubbliche e generiche accuse prive di riscontro e di fondatezza, che costituiscono solo un cattivo esempio di ciarla mediatica.



Per quanto concerne le specifiche circostanze dall'accaduto, sentiti gli agenti accertatori, devo smentire le dichiarazioni della lettrice, secondo cui il suo veicolo sarebbe stato ingiustamente contravvenzionato per sosta vietata davanti a passo carrabile nonostante si trovasse in posizione regolare.



Confermo invece che all'atto dell'accertamento della violazione l'autovettura di cui si tratta sostava da tempo prolungato davanti a un passo carrabile, impedendo al titolare di uscire con il suo veicolo. Dopo la compilazione del verbale, il veicolo è stato spostato di qualche metro con l'ausilio dei carro attrezzi, onde liberare il passo carrabile e renderlo fruibile.

Quanto sopra dovevasi, a chiarimento della corretta dinamica dei fatti accaduti.

Il Comandante della Polizia Municipale



Vincenzo Menfi