La conta dei danni a Mazara dopo la bomba d'acqua. Video

01/10/2022 09:42:00

Ha fatto parecchi danni la bomba d'acqua di ieri pomeriggio a Mazara del Vallo.



La città è andata in tilt. Si sono registrati allagamenti in abitazioni e negozi, muri crollati, le strade diventate come fiumi hanno trascinato via le auto. Un pomeriggio da incubo per i mazaresi, e per un territorio molto fragile. Ora è il momento della conta dei danni, e sono tanti per abitazioni e negozi.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Via Tre Valli e via Olanda completamente invase d'acqua. In via Libia un'auto è stata trascinata via dall'acqua, ma è stata recuperata poco dopo. In via Val Demone parte del muro di cinta di un'abitazione è crollata, riversandosi sulla strada. Stessa cosa è successa ad un muro di un'abitazione di via Archi, nel quartiere di Mazara Due.

Disperazione nel negozio Gea, di via Toscanini, l'acqua ha divelto la vetrina e invaso il locale.

In via Salemi si è aperta una voragine in strada dovuta all'esplosione di un tombino.

Numerose le chiamate per garage e scantinati allagati.

A Campobello di Mazara nel quartiere di via Delle Rose l'acqua ha raggiunto i 70 centimetri, arrivando al livello degli sportelli. Alberi caduti un po' dappertutto, anche a Torretta Granitola.