03/10/2022 11:35:00

Dopo il violento nubifragio del 30 settembre scorso, il sindaco Enzo Alfano ha attivato le procedure per deliberare lo stato di calamità e fornire a tutti i cittadini le informazioni necessarie per formalizzare le richieste, adeguatamente corredate da foto e perizie tecniche.

I danni ad abitazioni e campagne sono stati ingenti, soprattutto in relazione al settore olivicolo.

Davide Brillo di Fratelli d’Italia, in una nota di sollecito al sindaco per la richiesta dello stato di calamità, ha allegato diverse immagini (pubblicate in copertina), che forniscono in qualche modo la misura dell’entità dei danni subiti dagli agricoltori del territorio.