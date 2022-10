Lo Sport del weekend, Basket, Volley, Calcio .....

03/10/2022 07:57:00

Basket La Pallacanestro Trapani, nella prima giornata di campionato, batte in casa la Fortitudo Agrigento per 78-74. Un match equilibrato fino alla fine quando Massone gestiranno i due palloni che sanciranno la vittoria. Saranno cinque i giocatori in doppia cifra per i granata, segno che tutto il Team può concorrere quest'anno a fare divenire interessante quella che è la decima stagione in A2 per la società trapanese.

Volley A2 Seap-Sigel Marsala Volley, in settimana, sarà ospite ad Aragona del nuovo main sponsor Sergio Vella, la squadra verrà presentata davanti agli organi di informazione locali presso lo stabilimento Seap. Il giorno dopo al Pala "Pippo Nicosia" test congiunto per le donne di Bracci con una avversaria, vera e propria matricola di queste categorie, che affronterà lo stesso torneo delle azzurre: ossia la Desi Shipping Akademia Sant'Anna. Sarà occasione per verificare il primo mese della preparazione atletica.

Tennistavolo B2 prima di campionato per la Germaine Lecocq del tecnico Claudio Amato e prima vittoria. In quel di Messina i blu marsalesi sconfiggono con il parziale di 3-5 la locale Pongistica in un match difficile risolto soltanto negli ultimi 2 parziali. Questa vittoria, figlia della tenacia e della voglia di emergere, fa vedere quanto di buono sia stato fatto dalla società della Presidente Sorrentino e quanto di buono si intenda fare.

Futsal C1 Torna sconfitta da Palermo, ad opera della locale Tiki Taka, il Marsala Futsal di Mr. Anteri. Un match difficile che vede soccombere i lilibetani per 5-4 dopo aver gestito bene la prima parte della gara ed averne gettato al vento il vantaggio per un paio di episodi figli della disattenzione. Questo difficile campionato necessita affrontarlo da protagonisti con il carattere delle grandi, con l'approccio da prima della classe che la formazione marsalese possiede nelle sue peculiarità tecniche. Prossimo match in casa contro il Mazara che sicuramente venderà cara la pelle anche nel tentativo di vendicare la sconfitta di coppa contro gli azzurri.

Futsal C2 Il Città di Marsala travolge, per la seconda giornata di campionato, il fanalino di coda San Gregorio Papa per 14-3. Un match a senso unico che proietta la squadra in testa alla classifica seppur in coabitazione con l'Alcamo e che dice al campionato che questa formazione vuole un ruolo da protagonista nella classifica.

Calcio D Il Trapani a causa del nubifragio dei giorni scorsi, ha chiesto il rinvio per impraticabilità del campo. Il manto sintetico del provinciale ha subito danni rilevanti cha, in un primo momento, avevano fatto pensare all'utilizzo di un'altra struttura in provincia, per poi optare per il rinvio. I granata, così, hanno giocato una amichevole a Valderice contro la stessa Juniores granata. Il match ha lasciato buone sensazioni sotto l'aspetto tecnico che fanno ben sperare per il proseguo in questo difficile campionato di serie D.

Calcio Eccellenza Vincono entrambe le formazioni mazaresi. Il Mazara di Dino Marino batte in casa il coriaceo Pro Favara per 2-1. Un match ben giocato dai canarini che si portano in vantaggio ad inizio partita, ma gli agrigentini pareggiano i conti in 10 minuti. Ad inizio secondo tempo la seconda rete che sancirà il risultato finale. La Mazarese di Ignazio Chianetta racimola tre punti importanti per la classifica in quel di Leonforte. Un 1-0 raggiunto nel finale della partita grazie al gol di Angileri che proietta i gamberi mazaresi in piena zona playoff.

Calcio Promozione Il Marsala di Mr. D'Angelo perde di misura contro il Petrosino di Mr. Ingargiola un incontro che avrebbe meritato pareggiare. Il match, giocato a Strasatti, ha fatto divertire i pochi presenti per la tenacia e la voglia di emergere che questo gruppo dei ragazzi ha messo in campo. Un rigore a favore dei lilibetani non concesso dall'arbitro rende amara una sconfitta che però ha il sapore della riscossa. In settimana, voci informali, raccontano di giocatori che arriveranno per rinforzare questa ossatura di giovani che necessita di un po' di esperienza in campo. Prossimo match contro la neopromossa Accademia Trapani.

Calcio I° categoria Dopo la bella vittoria interna contro l'Alcamo, la Primavera Marsala di Mr. Perricone torna sconfitta da Salemi con il risultato di 2-1. Non basta il gol di De Marco per venire a capo di un Salemi ben messo in campo che adesso guida la classifica a punteggio pieno. I risultati della giornata, comunque, non complicano i piani dei marsalesi che rimangono in zona PlayOff nonostante la sconfitta.