Asp Trapani, formazione a distanza per la qualità dei servizi ai migranti 

15/10/2022 00:00:00

Un corso e-learning per il miglioramento dei servizi sociosanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale (Rtpi). È il nuovo modulo di formazione a distanza (Fad) che propone di migliorare i livelli di programmazione, di gestione e di erogazione dei servizi pubblici e amministrativi che sono rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale o, più in generale, ai cittadini dei Paesi terzi.



Ricade nell’ambito delle attività Busy, il progetto Fami del ministero dell’Interno coordinato dall’Asp di Trapani e che si avvale della collaborazione del Cefpas, il Centro di formazione sanitaria, di Anci Sicilia e dei Comuni di Marsala, Palermo, Corleone, Pantelleria e Siracusa.



Destinatari

Ed è proprio il Cefpas ad avere curato il corso “Elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti fondamentali dei Rtpi”, che si rivolge in prima istanza agli operatori pubblici che operano a contatto coi migranti ma anche a tutti i dipendenti pubblici interessati al tema. Sarà gratuito, fruibile su piattaforma Cefpas in modalità Fad asincrona, quindi con l’accessibilità dei partecipanti ai contenuti multimediali in autonomia.

Seguirà Ia proposta di partecipazione a webinar, per un momento di confronto in diretta e per promuovere reti virtuose tra gli operatori che a diverso titolo si occupano di erogare servizi pubblici a Rtpi.

Obiettivi e metodologia

L’obiettivo generale del corso è quello di delineare gli elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti fondamentali dei Rtpi. Al termine della sua fruizione, i partecipanti saranno in grado di:

definire i servizi pubblici territoriali nella loro qualità di garanti della tutela di diritti umani fondamentali;

implementare tra i servizi pubblici territoriali quelli mirati alla presa in carico globale degli utenti afferenti ai servizi.

La metodologia didattica utilizzata è di tipo interattivo. Il corso è costituito da materiali informatici, elettronici e multimediali da fruire in auto-apprendimento 24 ore su 24, articolati in moduli e lezioni, cui si aggiungono materiali di supporto quali glossario, bibliografia, link a risorse web, approfondimenti normativi ed esercitazioni.

L’interattività, oltre che dal webinar in diretta, viene ulteriormente garantita da strumenti di interazione asincrona, quali la posta elettronica (e-mail) e la partecipazione a forum, ambienti di discussione monotematici su diversi temi di interesse. Gli operatori coinvolti potranno così confrontarsi tra loro e condividere conoscenze e best practice.

Modalità di iscrizione e crediti formativi

L’iscrizione avviene collegandosi alla piattaforma didattica del Cefpas elearning.cefpas.it. I partecipanti con obbligo di acquisizione dei crediti Ecm che completeranno la fruizione del corso Fad e supereranno la prova di apprendimento acquisiranno 9 crediti Ecm. È stato richiesto l’accreditamento Croas per la figura dell’assistente sociale.