Meloni Draghetta o Ducetta?

10/11/2022 22:35:00

Draghetta e Ducetta - cit.-. È il bipolarismo politico, anche se alcuni tratti clinici come logorrea - pensiero accelerato o fuga delle idee - sensibile aumento delle attività svolte quotidianamente-possono essere riscontrati anche nell'esercizio governativo di cui è affetta la- ops perdoni il lapsus- il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Si determina nella strategia interna, aggressiva decisamente identitaria come sulla legalità, vedi decreto Rave Party ed ergastolo ostativo sul quale, la Consulta ha rimandato gli atti alla Cassazione, la Corte costituzionale ha di fatto deciso di non decidere e che sia per prima chi aveva sollevato il problema dell’incompatibilità dell’articolo 41bis con la Costituzione, alla Corte Suprema toccherà quindi "leggere" e valutare il decreto in materia del governo Meloni. In altre parole: il giudice deciderà se, nella causa di ergastolo ostativo che sta trattando, la nuova norma risolve il dubbio di costituzionalità.

Se così non fosse, lo stesso giudice potrà risollevare la questione davanti alla Consulta per un nuovo giudizio, questa volta sul nuovo testo, sullo stesso tema-la legittimità- la difesa dei confini che è messa in pericolo dai migranti che arrivano via mare che salvati da un qualsiasi natante assumono lo status di naufraghi e fatti sbarcare nel più vicino porto sicuro e checché se ne dica nel mar di Sicilia è in Italia, e stabilire se hanno diritto a una qualsiasi protezione come stabilito dalla legge italiana, non di Paperoli o Topolinia si aggiunga l'idea d'aumentare il tetto del contante, e la Ducetta è servita. Draghetta lo diventa allorquando il maggior deficit necessario, più un tesoretto ereditato-circa di 10 miliardi di €- da Mario, a coprire le misure di sostegno per famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica è concordato con la Commissione UE e anche sul Pnrr ha scelto la linea dell'ex governatore della banca d'Italia. Idem sulla politica estera, atlantista, europeista e di sostegno assoluto all’Ucraina. Non molti giorni fa si è celebrata la festa di Halloween e sovviene Draghetta o Ducetta? A margine sui migranti: si afferma che la protezione non spetta a quelli economici, che sono alla ricerca di un migliore tenore di vita, propongo una nuova fattispecie i migranti dei diritti e lo Stivale può accoglierli, ma questa è un'altra storia.

Vittorio Alfieri