Erice, l'Istituto Superiore 'Florio' avvia una collaborazione con il Gruppo Mangia's

24/11/2022 20:00:00

L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice mette a segno una importante collaborazione con il Gruppo Mangia’s, la prima catena alberghiera italiana per room market share con 14 esclusivi resort posizionati su angoli marini mozzafiato fra Sicilia e Sardegna. Un’iniziativa di particolare rilievo che qualifica il percorso formativo della scuola diretta dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina che, soddisfatta, commenta:

“La scuola sigla un protocollo d’intesa con il più grande gruppo per l’ospitalità ricettiva d’Italia. Inizia oggi un percorso formativo che è rivolto a 40 studenti. L'obiettivo, oltre a far conoscere la realtà imprenditoriale del gruppo, è quello dell'inserimento nel contesto lavorativo dei giovani studenti del 'Florio' attraverso diversi step che prevedono inizialmente attività quali visite aziendali e stage per piccoli gruppi, e successivamente l'inserimento nelle azioni formative dell'Accademy con esperti della Cast alimenti e, per coloro che sapranno sposare la filosofia del gruppo e acquisire le competenze richieste, anche la proposta di assunzione. Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro progettuale messo in campo, che costruisce un ponte con il mondo del lavoro attraverso azioni di qualificazione del nostro progetto didattico. Il percorso è volto anche all’inclusione e, per tale motivo, due studenti con abilità diverse, in linea con la filosofia di accoglienza che il Gruppo sposa assieme alla scuola, verranno coinvolti a pieno titolo nell’iniziativa formativa".