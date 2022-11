Trapani, una ragazza straniera violentata alle Mura di Tramontana

25/11/2022 15:02:00

Gli agenti di polizia della questura di Trapani stanno indagando su un presunto caso di violenza sessuale. A subirla sarebbe stata una donna straniera. L'episodio, sul quale vige il massimo riserbo, si sarebbe consumato, nella notte, alle Mura di Tramontana.

La donna sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale su una panchina che è stata sottoposta a sequestro. Per il momento non si conoscono altri particolari. Bocche cucite alla questura del capoluogo: Stiamo indagando. La donna che è stata accompagnata in ospedale è già stata interrogata dagli investigatori impegnati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La vicenda, almeno per il momento, è ancora tutta da decifrare. Il presunto caso di abuso alla vigilia delle giornata internazionale contro la violenza sulle donne che Trapani ha celebrato con una manifestazione che si è svolta alla Prefettura.