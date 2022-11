Marsala, Encomi per i cittadini marsalesi che si sono distinti nel 2022

26/11/2022 20:00:00

L’Amministrazione Grillo, con una semplice cerimonia tenutasi in Sala Giunta al palazzo Municipale, ha conferito degli Encomi a cittadini (giovani e non) che nell’ultimo periodo si sono distinti a livello sportivo, in azioni benemerite e per prestigiosi traguardi professionali.

“Abbiamo voluto premiare e complimentarci con alcuni marsalesi, uno dei quali recentemente acquisito, per i brillanti traguardi che hanno raggiunto nei loro campi d’azione – sottolinea il Sindaco Massimo Grillo. Una cerimonia che contiamo di ripetere anche in futuro considerato che è intendimento dell’Amministrazione premiare le eccellenze del nostro territorio che con i loro personali successi danno, di riflesso, lustro anche alla nostra Città”.

Alla cerimonia oltre al Sindaco Massimo Grillo hanno preso parte il vice, Paolo Ruggieri e gli assessori Giacomo Tumbarello e Oreste Alagna. Questi i premiati e le relative motivazioni:

Battista Li Causi “La scorsa estate, con grande prontezza di riflessi e capacità d’intervento, è riuscito a salvare la vita di un bambino rimasto coinvolto in una caduta in spiaggia, sbattendo violentemente il torace e non riuscendo a respirare. Il suo nobile gesto è stato apprezzato dalla Comunità marsalese”.

Gabriele Laudicina “Il brillante e valido canoista marsalese con impegno e tanti sacrifici, e con la guida del suo tecnico Vincenzo Panicola è riuscito a conquistare a Caldonazzo il titolo di CAMPIONE ITALIANO CANOA GIOVANE nellaclasse K1 - metri 2000, nonchè il 3° posto nella gara sui 200 metri”.

Giulio Bellan “Lo studio di consulenza da Lui diretto è riuscito a ottenere un prestigioso traguardo professionale. E’ stato, infatti, il primo in Italia a conseguire il CERTIFICATO DI SOSTENIBILITA’, ovvero il cosiddetto SI RATING. Un significativo riconoscimento anche per i giovani e dinamici commercialisti che lo coadiuvano”.

Giuseppe Gentile “Già detentore del Record Mondiale nel Salto Triplo e atleta di spicco della nazionale Italiana alle Olimpiadi di Messico 1968, ha scelto la nostra Città di Marsala come terra dove trascorrere la sua seconda giovinezza. Un significativo gesto di affetto nei confronti del territorio e dei suoi abitanti”.

Giovanvito Sciacca “Con perseveranza e tenacia è riuscito a ottenere prestigiosi risultati nella sua disciplina sportiva. Quest’anno, anche grazie al suo allenatore Giuseppe Biondo, è riuscito a conquistare il titolo di MIGLIOR ATLETA di BOXE LIGHT alla WORLD CUP 2022”.

FootBall Boys Marsala 2012 “on la guida del suo fondatore GIOVANNI ANSELMI e grazie alle prestazioni degli Atleti PIETRO AGATE, MARCO CASTIGLIA, MATTEO GANDOLFO e FEDERICO MILAZZO, la polisportiva è riuscita a trionfare nelle specialità FRECCETTE e RUZZOLA al TROFEO CONI 2022 - UNDER 14, organizzato dalla FIGEST a Valdichiana Senese in Toscana”-

Sofia Genna “Figlia d’arte, fin da piccolissima si è dedicata al KARATE. Per Lei tanti successi in Italia e all’estero. Quest’anno è meritatamente arrivata la convocazione in Nazionale. Ai recenti campionati mondiali ha conquistato un brillante 5° Posto. L’obiettivo è Argentina 2023”.