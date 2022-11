Abusivismo. Salvini firma il "Fondo demolizioni". C'è anche Marsala

30/11/2022 18:11:00

Matteo Salvini ha firmato il “Fondo Demolizioni”: 19 interventi (12 in Sicilia, 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e 4 in Puglia). Si tratta di risorse destinate ai Comuni per procedere alle demolizioni di strutture e opere abusive in genere e per il ripristino e il reinterro di aree urbane.



E su 19 interventi ben 11 riguardano la città di Marsala, per circa 300 mila euro. Qui tutti gli interventi.

Marsala da anni è alle prese con le demolizioni delle case abusive costruite sulla costa, in particolare. Qualche anno fa vennero censite circa 500 case da abbattere perchè costruite illegalmente.



Per il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dicastero “è la casa dei sindaci. Vogliamo essere la risposta alle esigenze del territorio”. C'è da dire che si tratta di una misura spot in pieno stile Salvini sull'onda emotiva della tragedia di Ischia. Perchè la demolizione di qualche immobile qua e là non risolve il problema.