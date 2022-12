01/12/2022 19:20:00

C'è stato un accoltellamento in Piazza Fiera, a Strasatti, nella periferia sud di Marsala.

E' stato quello di oggi, 1 Dicembre 2022, un pomeriggio molto agitato nella piazza della popolosa borgata.

Per motivi non chiari, al termine di una giornata che, poco distante, era cominciata con una protesta di alcuni lavoratori migranti contro il caporalato, è scoppiata una rissa tra persone di nazionalità non italiana che vivono nel luogo. In cinque hanno aggredito un'altra persona, che è scappata. La rissa è degenerata, sono volati pugni e schiaffi e qualcuno ha tirato fuori un taglierino e dei colli di bottiglia. Una persona è stata ferita. All'arrivo dei Carabinieri c'è stato un fuggi fuggi generale, con alcuni dei protagonisti della rissa che si sono rifugiati in una pescheria del posto, minacciando la titolare.

Maggiori informazioni si avranno nelle prossime ore.