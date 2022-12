Aveva rapinato e ferito un'anziana. Arrestato un giovane a Trapani

02/12/2022 11:41:00

Andava in giro a compiere rapine agli anziani nel centro di Trapani. Un uomo è stato arrestato, ieri pomeriggio, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale Giudice per le Indagini Preliminari.



Si tratta di un ventiquattrenne trapanese, presunto autore di una rapina commessa ai danni di un’anziana donna, consumata nei pressi di via del Ferro.

In particolare, il giovane, nella serata del 7 novembre scorso, a bordo di una bicicletta, aveva preso di mira una coppia di anziani coniugi che camminavano sul marciapiede. Dopo averli puntati con il velocipede ancora in corsa, aveva fatto rovinare a terra l’anziana signora, al cospetto del marito, sottraendole nel contempo la borsa, per poi darsi a precipitosa fuga.

La donna, caduta violentemente a terra, aveva riportato diverse e gravi fratture, tanto da dover essere ricoverata presso il locale nosocomio.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo un accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, con quelle tratte degli archivi di polizia, hanno individuato il presunto rapinatore, che, controllato nei giorni immediatamente successivi, era stato trovato in possesso di alcuni indumenti coincidenti con quelli indossati al momento dell’azione criminosa.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la locale Procura della Repubblica ha formulato richiesta del provvedimento, emesso poi dal GIP, che ha disposto per l’indagato gli arresti domiciliari.

Proseguono le indagini, anche nell’ottica di verificare se il giovane possa essere coinvolto in ulteriori episodi criminosi.