Per la competitivita’ delle imprese siciliane 62 milioni di euro  

02/12/2022 18:33:00

Di prossima pubblicazione un pacchetto di misure volto a sostenere la creazione di nuove imprese e la crescita e l’innovazione delle imprese esistenti.



“FARE IMPRESA in Sicilia” con una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro. Destinatari tra i 18 e 40 anni che intendono creare e sviluppare nuove attività imprenditoriali. Contributi a fondo perduto fino al 90% per investimenti fino a 300 mila euro.



“RIPRESA Sicilia” con una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro. Destinatari piccole e medie imprese in forma singola o associata che intendono sostenere la crescita e l’innovazione. Contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero fino alla copertura del 75% della spesa. Investimenti ammissibili da 500 mila a 5 milioni di euro.



Programmi di spesa ammissibili:

- Nuova unità produttiva

- Ampliamento della capacità produttiva esistente

- Diversificazione della produzione

- Ristrutturazione dell’unità produttiva per introdurre innovazione nel processo di produzione e migliorare il livello di efficienza



I bandi non sono rivolti ai settori del turismo, della pesca, dell’acqualcoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli.



Se hai bisogno di supporto nella presentazione delle domande e gestione documentale è possibile contattare EA2G per una consulenza gratuita e senza impegno, sui requisiti minimi di partecipazione. Riportiamo tutti i contatti:

- form di contatto

- indirizzo e-mail finanza.agevolata@ea2g.it

- numero telefonico +39 0924 45515

- linea WhatsApp +39 377 0944284