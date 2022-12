03/12/2022 07:00:00

Dopo il novembre nero di Marsala, che ha visto numerosi incendi di automobili, il mese di dicembre si apre con un’auto in fiamme nel pieno centro storico di Castelvetrano. Ieri sera, una Fiat Grande Punto, parcheggiata in via XXIV maggio, vicino alla chiesa di San Giovanni Battista, ha preso fuoco, distruggendosi completamente.

I Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti tempestivamente, ma della macchina è rimasto soltanto un ammasso di ferraglia in fumo. Al momento in cui scriviamo non si sa ancora se sia stato doloso. Paura tra i residente a causa delle fiamme alte e della grande colonna di fumo.