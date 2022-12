Maltempo in Sicilia: frane e alluvioni, panico in strada. Ecco dove

03/12/2022 18:48:00

Ancora una volta il maltempo colpisce la Sicilia, con la complicità di un territorio totalmente devastato dall'incuria e dall'abusivismo. Questo pomeriggio, 3 Dicembre 2022, tocca alla Sicilia nord orientale, ed in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto.

Le immagini che arrivano dalla città sono drammatiche. Le strade sono attraversate da fiumi di acqua e fango.

Situazione grave anche a Milazzo.

La bomba d’acqua che ha colpito la zona tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore dalle 14 di oggi sta creando disagi soprattutto alla viabilità.

A Barcellona la via Milite Ignoto è chiusa al transito per l’allagamento del sottopasso dell’autostrada A20, mentre sono segnalate frane nel tratto della SS 113 tra il bivio per la frazione di Sant’Antonio ed il ponte sul torrente Patrì. Sul posto ci sono i volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia Municipale, insieme all’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino. La situazione è preoccupante anche nella zona di Fondaconuovo, dove confluisce la pioggia proveniente dalle saie di Portosalvo. Sono diversi i tombini saltati per strada e si raccomanda di non uscire di casa.

A Terme Vigliatore sono caduti 102mm di pioggia mentre Barcellona Pozzo di Gotto è arrivata a 86mm, ma continua piovere incessantemente. Al momento sono segnalati allagamenti su tutta la piana di Milazzo, con frane a Rodi Milici e interruzioni delle strade in tutta l’area. A Barcellona, inoltre, un treno, con numerosi viaggiatori a bordo, è bloccato da tre ore nel terrapieno vicino alla stazione.

Disagi anche a Milazzo, Furnari e Mazzarrà Sant'Andrea con strade allagate e blackout."Un nubifragio di proporzioni notevoli – ha scritto sui social il sindaco di Milazzo Pippo Midili – si sta abbattendo su tutta la zona tirrenica. Invito i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e di evitare di mettersi in strada. La situazione del torrente mela e’ sotto controllo ma le strade risultano allagate per le enormi pioggie che stanno cadendo in città". Due strade provinciali, zona Tripi Fondachelli e Novara, interrotte per piccoli smottamenti. La Città Metropolotana sta intervenendo con mezzi meccanici. Per una frana è stata chiusa la strada provinciale 185 nei pressi di Novara di Sicilia, sul posto mezzi dell'Anas.

Anche in città disagi e danni. A Castanea è crollato un palo dell'illuminazione pubblica lungo la Provinciale, per fortuna non si sono registrate conseguenze. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Intanto, la protezione civile ha esteso l'allerta gialla anche per la giornata di domani 4 dicembre.

Intanto, la polizia stradale ha disposto la chiusura del tratto Barcellona-Falcone dell'autostrada A20 in entrambe le direzioni. Pericoli anche tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, sono consigliati solo gli spostamenti inevitabili.