Marsala, bilancio in positivo per il Comune. Ma c'è la grana autisti

03/12/2022 06:00:00

Con l’approvazione del bilancio consolidato si è chiusa una maratona del consiglio comunale di Marsala. Un bilancio col segno più. Ma sono tante le grane per l’amministrazione Grillo, e quella che terrà banco sarà sicuramente legata alla gestione del trasporto pubblico locale.

Andiamo con ordine. Nell’ultima seduta i consiglieri, solo per formalità, hanno approvato il bilancio consolidato, che non è altro che l’insieme tra il bilancio dell’ente e i bilanci delle società partecipate al 100% dal Comnune, cioè Ente Mostra e Marsala Schola.

“Approvare il bilancio significa anche dare la possibilità assumere personale e incrementare le ore di lavoro dei dipendenti delle partecipate” ha spiegato in aula l’assessore Giuseppe D’Alessandro.

I numeri dicono che rispetto all’anno scorso il risultato complessivo è positivo. Il bilancio consolidato di quest’anno fa riferimento, ovviamente, al 2021 che si è chiuso con un + 4,2 milioni di euro: + 3,9 milioni per il Comune, +224 mila euro per Marsala Schola, 55 mila euro per l’Ente Mostra. Il bilancio consolidato del 2020, anno orribile della pandemia, si era chiuso con un -3,2 milioni di euro.

Con il risultato positivo viene anche scongiurata la chiusura delle partecipate, e in particolare c’è attenzione su Marsala Schola, ente che prima il sindaco Grillo voleva chiudere, salvo poi fare un’ennesima marcia indietro.

“A settembre abbiamo votato il bilancio di previsione, poi le variazioni e ora il consolidato. Un’amministrazione dovrebbe tentare di cambiare ragionamento rispetto al passato e predisporre il bilancio di previsione a inizio anno, non a fine anno”, osserva Flavio Coppola.

Chiusa la pratica bilancio, la discussione si sposta sulla grana autobus. E a sollevarla è il presidente Enzo Sturiano. Il tutto nel giorno in cui Tp24 pubblica la notizia della sentenza del Tribunale di Marsala con la quale viene riconosciuto il diritto alla riassunzione di alcuni autisti del Comune, dieci in totale, che erano stati licenziati al termine del loro contratto ed avevano fatto ricorso. La vicenda nel dettaglio la raccontiamo qui.

La sentenza ha una sua importanza, perchè bacchetta il Comune di Marsala, per questa strana politica che, anzichè assumere stabilmente personale, preferisce di gran lunga le assunzioni a tempo, ricorrenti, che creano solo precariato e non risolvono il problema della cronica carenza di organico. In tutto ciò sono previste nel piano del fabbisogno cinque assunzioni di autisti da parte del Comune. La questione si interseca sul modo con cui l’amministrazione Grillo vuole gestire il servizio. Il sindaco Grillo ha da tempo l'idea di esternalizzare il servizio.

“Il problema è che non c’è un bilancio vero e proprio del servizio di trasporto pubblico. L’amministrazione aveva predisposto a gennaio un gruppo di lavoro per lavorare ad un progetto di gestione. Se mantenerlo in house, se creare una partecipata o esternalizzare il servizio. Ma ancora non abbiamo notizie” ha riferito Sturiano in aula. Il rischio è che i nuovi autisti che potranno essere assunti dal Comune possano rimanere a spasso nel caso di esternalizzazione. Sturiano pone la questione se non sia più opportuno aspettare e capire come gestire il servizio, nel caso di una esternalizzazione, ed evitare di assumere personale al momento.

D’Alessandro spiega come nasce il bando di assunzione: “Sapevamo che quattro dipendenti andavano in pensione, e abbiamo previsto la sostituzione”.

Ma del nuovo piano di gestione nemmeno l’ombra. Fa notare, tra l’altro, Leo Orlando che la questione non riguarda solo il servizio bus, ma anche il trasporto disabili e scuolabus.

Prima ancora della discussione sui bus, e dell’ok al bilancio consolidato, nei giorni precedenti il consiglio comunale ha discusso e approvato le variazioni al Bilancio proposte dall’Amministrazione Grillo, per lo più di carattere tecnico e “imposte” dal caro energia.



Preliminarmente alla discussione sulle variazioni di bilancio il presidente Enzo Sturiano ha dato spazio alle comunicazioni. Il vice Sindaco Paolo Ruggieri ha portato a conoscenza dell’Aula che nell’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio sono stati decisi due interventi in favore della Città di Marsala. Nello specifico l’illuminazione della rotonda dell’Aeroporto di Birgi e anche della strada che conduce nella popolosa borgata nord del marsalese nonché la manutenzione straordinaria della strada provinciale 62 che dipartendosi da contrada Digerbato conduce verso il centro città.



Successivamente al rappresentante dell’Amministrazione sono intervenuti alcuni consiglieri. Flavio Coppola ha fatto presente che il Convitto Audiofonolesi non ha avviato ancora l’attività con grandi disagi per gli studenti che lo avrebbero dovuto frequentare e in particolare per quelli fuori sede. Sempre Coppola ha precisato che al contrario delle segnalazioni su problematiche cittadine evidenziate sui social, quelle dei consiglieri non vengono risolte vedi quella della rimozione di una panchina divelta e abbandonata sul lungomare da diverso tempo e da lui più volte segnalata.

Mario Rodriquez dal canto suo ha evidenziato che si sarebbe aspettato almeno alcuni interventi a seguito delle diverse problematiche da lui evidenziate in sede di interrogazioni. Prime fra tutte un intervento per la sistemazione della Pista ciclabile ridotta in uno stato pietoso e invasa da alghe e canne. Precisa ancora che l’Amministrazione non ha rispettato quanto prospettato a febbraio per la stessa pista ciclabile (collaudo) e per la riapertura della palestra Grillo dopo la ricostruzione dello stesso impianto. L’ultimo intervento sulle comunicazioni è stato quello del consigliere Leo Orlando che, concordando con il consigliere Coppola sulle segnalazioni sui social, ha anche fatto presente che un intervento sull’illuminazione nella zona di Birgi era stato da lui richiesto già ad aprile scorso. Ancora, ha anche più volte segnalato in contrada Bosco che non sono state mai risolte.