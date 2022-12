Lo sfascio dei conti in Sicilia. Per Stefano Pellegrino la colpa è di Crocetta 

04/12/2022 12:25:00

"Se oggi il Governo Schifani viene chiamato dai magistrati contabili a un grande sforzo di risanamento dei conti della Regione, purtroppo lo dobbiamo alle ferite causate dallo sciagurata governo Pd-Crocetta di cui Anthony Barbagallo (che fu allora anche assessore) sembra essersi dimenticato.

Il rendiconto 2020, di cui oggi si discute, è proprio la sintesi di quel disastro".

Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Ars, replicando alle dichiarazioni del deputato Pd Anthony Barbagallo sulla parifica sospesa da parte della Corte dei Conti.

"Nel 2018, lo ricordo per amore di verità - sottolinea Pellegrino - il precedente governo Musumeci scoprì una voragine da oltre un miliardo che ci obbligò a rientrare grazie a un accordo di rateizzazione con lo Stato. Ora viene posta, su quell'accordo, una questione di legittimità costituzionale che, ci spiace per Anthony Barbagallo, non riscrive di certo la storia della Sicilia. Con Musumeci abbiamo iniziato a rialzare la testa, ora il centrodestra guidato da Renato Schifani completerà il lavoro e metterà in sicurezza i conti della Sicilia".