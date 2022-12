Castelvetrano. Il sindaco Alfano con la Coldiretti, in difesa dei prodotti locali

05/12/2022 09:00:00

C’era anche il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano all’inaugurazione del Villaggio contadino di Coldiretti, venerdì scorso al Teatro Politeama di Palermo, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del vice presidente e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino.

Schifani ha sottoscritto la petizione nazionale che Coldiretti sta portando avanti contro la produzione di cibo sintetico e che, nei prossimi giorni, sarà consegnata al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Alfano ha commentato difendendo la tradizione italiana del comparto alimentare, minacciata dalla commercializzazione del cibo sintetico, che rischia di far perdere le peculiarità dei prodotti locali, come la Nocellara del Belìce.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che nei prossimi giorni proporrà una mozione da discutere in consiglio comunale, in linea con la petizione Coldiretti, sposandone intenti ed obiettivi, in difesa dell'eccellenza delle produzioni locali.