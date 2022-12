 Volley, la Sigel vince a Perugia. Calcio, fermo il Trapani per covid

05/12/2022 06:00:00

Pallamano In serie A Femminile La Ac Life Style Handball Erice di Filiberto Kokuca vince in trasferta a Mezzocorona 22 a 34 mantenendo il terzo posto in classifica preceduta di due punti da Pontinia e Salerno. Top scorer del match Savica Mirkikj con 13 reti, Pugliara e Landri 4.

In serie A2 Maschile sconfitta casalinga per il Giovinetto Petrosino ad opera del Cus Palermo per 33-35. Una sconfitta di misura dal sapore amaro per i ragazzi di Milenko Klijaic che speravano di rifarsi dalla sconfitta dell’andata. Top scorer Bach con 11 reti, seguono Bagatolli e Lo Cicero con 7, Adamo con 6, Mannone con 1.

In serie B la Pallamano Marsala si sbarazza del Girgenti per 41 a 15 e consolida la posizione in classifica. L’Alcamo batte in trasferta lo Scicli 18-21. Il match si è giocato a Ragusa per la scivolosità del terreno di gioco di Scicli.

Basket serie A2 Cade in casa al PalaAuriga contro Torino la 2B Control Trapani per 67 a 80. Non basta ai granata un primo quarto equilibrato per tenere testa ad un roster ospite arrembante. Nella seconda parte della gara gli ospiti scappano nel punteggio ed i trapanesi hanno più volte provato a rientrare ma l’esperienza dei piemmontesi ribatte colpo su colpo raggiungendo nel finale il più tredici finale. Mollura 20, Stumbris 12, Carter 12, Massone 7, Romeo 7, Tsetserukou 6, Guaiana 3.

Volley In serie A2, bella vittoria della Seap-Sigel Marsala Volley in quel di Perugia per 0-3 grazie ai parziali 20/25, 23/25 e 21/25. Tre punti importanti per la classifica delle ragazze di Marco Bracci che si scrollano di dosso quel periodo nero che le attanagliava. Top scorer Monica Salkute con 8 punti, poi Moneta 7, Bulovic 5, Orlandi 4, Baasdam 4, Frigerio 4, Deste 2.

In serie B1, brutta sconfitta della GesanCom Fly Volley Marsala che perde in casa al PalaBellina per 0-3 il confronto contro la P2P Baronissi Salerno. Un match dove nulla ha funzionato per le ragazze di Coach Viselli che hanno subìto le campane per tutti i tre parziali senza riuscire mai a recuperare nel punteggio. Top scorer Giulia Caserta e Chiara Scirè con 7 punti, 6 punti per Martina Pirrone.

Calcio In serie D Rinviata la partita Trapani-San Luca valida per la 14° giornata di andata del campionato. La società calabra ha richiesto al Dipartimento Interregionale il rinvio della gara per covid. La gara si terrà al Provinciale a data da destinarsi.

In Eccellenza Il Mazara di Mister Dino Marino batte in casa lo Sciacca 2-0 consolidando la zona play off e continuando a fare un ottimo campionato. La Mazarese in settimana ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Iacono e sabato nell’anticipo di Castellammare non è andata oltre lo 0 a 0. La società nella conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma societario ha dichiarato di aver rivisto le priorità della stagione che riducono le ambizioni del primo posto in classifica ad un più semplice tentativo di partecipazione ai play off. Nella stessa conferenza stampa la società accenna ad una possibile fusione con il Mazara ma a condizioni che la squadra si chiami Mazarese paventando in quattro anni una possibile serie C.

Calcio Femminile Il Marsala di Valeria Anteri batte le ennesi del Don Bosco 2000 per 5-1 confermando il buon momento di forma e la volontà societaria di fare un campionato di vertice.

Futsal In serie C1 Il Marsala Futsal 2012, nella undicesima giornata di campionato, vince 7 a 2 a San Vito Lo Capo consolidando la posizione in classifica. Nel primo tempo match equilibrato che termina con due reti per parte a riprova che non vi era nulla di facile in questa sfida. Nel secondo tempo i marsalesi dilagano vincendo nettamente la sfida.

In serie C2 il Città di Marsala pareggia per 2 a 2 a Palermo contro il Futsal Emiri una gara da considerare uno scontro diretto per acquisire la posizione in classifica. Questo punto porta i lilibetani ad solo punto dall’Akragas ed a tre dal Bagheria.