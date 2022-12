Arriva Gusatavo Francisco Garcia in casa Marsala Futsal 

06/12/2022 18:57:00

Il Marsala Futsal dà il benvenuto a Gustavo Francisco Garcia, classe 1999 di Criciúma, nello stato di Santa Catarina in Brasile.

Dopo aver lasciato andar via lo spagnolo Alvarito Perez, la formazione del presidente Tumbarello ingaggia con la formula del prestito fino a fine stagione, il giocatore brasiliano Gustavo Francisco Garcia dallo Sporting Reggio in serie C1.

Garcia è un ambidestro e ricopre il ruolo di “Universale”.

Nei suoi trascorsi in Italia, oltre a quella dello Sporting Reggio ha vestito le maglie del CUS Molise nel campionato di serie A2, Bovalino e Noci, quest’ultime in serie C1 pugliese. Con la maglia del Noci ha vinto un campionato di serie C1 e una Coppa Italia di serie C1.

“Nel momentto più delicato della stagione, prima della sosta natalizia e in vista della Final Four di Coppa Italia, non che il ritorno in griglia play off in campionato – ha detto il direttore generale Pantaleo – abbiamo valutato l’inserimento di un nuovo elemento in rosa in sostituzione di Perez, al quale va il nostro più grande ringraziamento per l’apporto datoci e l’in bocca al lupo per il suo futuro.”

Giovanni Ingoglia