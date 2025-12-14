Calcio a 5: niente riscatto col Regalbuto, il Marsala Futsal esce sconfitto 5 a 4

14/12/2025 20:00:00

E’ entrata di diritto come ‘bestia nera’ del Marsala Futsal, il Regalbuto. Era una partita che i ragazzi di Mister Torrejon sentivano particolarmente e hanno fatto di tutto per dimostrarlo in campo. L’ultima gara di andata del girone D di serie A2, però, ha consegnato la vittoria al Regalbuto per 5 a 4. Quello che resta è rammarico e consapevolezza, il primo per un risultato che poteva favorire i lilybetani, la seconda perchè il campo era difficile indubbiamente e adesso i ragazzi sanno che devono prepararsi al ritorno cercando di lavorare sugli errori fatti. Il quarto posto deve essere mantenuto saldo e il prossimo match sarà in casa contro i ‘cugini’ del Futsal Mazara 2020.

Primo tempo_ il Marsala parte bene, la gara acquisisce subito ritmo con le squadre che giocano a viso aperto cercando di trovare spazi nella difesa avversaria. Ci riesce per prima la squadra ospite: Tendero apre verso Patti che serve Barroso e sigla lo 0 a 1. Ci riprova il Marsala con Foderà che mette il pallone di poco al lato della porta. L’arbitro concede il rigore agli azzurri per un fallo in area e Barroso non se lo fa ripetere due volte di fronte al suo ex pubblico: è 0 a 2. Il Regalbuto non si fa intimidire e una gran botta di Capuano centra la rete difesa da Vallarelli. Gli animi sul parquet iniziano ad infiammarsi e nessuno vuole mollare. Da segnalare l’ottimo intervento di Patti che ferma l’avanzata casalinga sull’1 a 2. Il pari arriva ancora con Capuano che si gira e segna, Noto non riesce a togliergli il pallone. Si va negli spogliatoi sul 2 a 2.

Secondo tempo_ che Capuano fosse in grande spolvero lo dimostra la tripletta di giornata, arrivata dopo una ripartenza e un efficace schema. Sembra in salita la gara per gli ospiti, ma bomber Barroso ha sempre un’ottima visione di gioco e con un’azione personale sfodera un gran destro e il pallone si insacca all’incrocio dei pali. E’ 3 a 3. La partita però, è ancora lunga e, si sa, nel Calcio a 5, in pochi istanti può succedere tutto. Lo sa bene il Marsala che nella precedente partita si è vista raggiungere dall’Eur proprio all’ultimo secondo. Un contropiede lancia il Regalbuto verso la porta azzurra e Vallarelli nulla può sul tiro rasoterra di Ferrante che mette a segno il 4 a 3. Il Marsala subisce i ruspanti padroni di casa: su assist di Ferrante, Di Troia a un passo dalla porta mette la sfera dentro, facile. E’ 5 a 3. La ‘banda Torrejon’ prova a dare il tutto per tutto anche con il power play ma l’occasione fortunata sarà solo una, quella di Tendero che coglie un assist fulmineo di Barroso. Ma nonostante il forcing finale di capitan Patti e compagni la gara termina 5 a 4 per il Regalbuto che si porta a 13 punti, a -1 dal Marsala Futsal.



