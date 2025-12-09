Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
09/12/2025 12:30:00

Calcio a 5: pari amaro per il Marsala Futsal, l'Eur segna il 3 a 3 ad 1 secondo dalla fine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/calcio-a-5-pari-amaro-per-il-marsala-futsal-l-eur-segna-il-3-a-3-ad-1-secondo-dalla-fine-450.jpg

Doveva essere il mantenimento del riscatto per il Marsala Futsal e invece è stato un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca quello di sabato al Palasport San Carlo per l’ottava giornata di Campionato A2 Girone D contro l’Eur Calcio a 5. Una gara che però racconta il carattere di questo gruppo, soprattutto l’unione di voler portare a tutti i costi, stringendo i denti, il risultato a casa. Ma all’ultimo secondo è arrivata la beffa da parte dei romani che acciuffano il pareggio e il match termina 3 a 3, portando comunque con un turno di anticipo la qualificazione in Coppa Italia. Il Marsala infatti, è quarta in una classifica dove le prime 4 squadre sono tutte siciliane: il Mazara è in testa con 18 punti, Gear Piazza Armerina e Messina seguono con 16 punti e il Marsala con 14. Nel corso del match si è svolta un'iniziativa benefica in favore della ricerca contro la Sclerosi Multipla, organizzata dal Capitano azzurro Alessandro Patti e dai suoi fratelli: "Una lotta che ci tocca da vicino" dicono. E dagli spalti raccolta generosa la cifra di oltre 700 euro.

Primo tempo_  Primo tempo molto tattico, le squadre sono molto compatte. L’Eur parte offensivo giocando alto, il Marsala frena ogni istinto degli ospiti di fuggire verso la porta, i ragazzi di Mister Torrejon non hanno fretta, misurano ogni pallone. Da segnalare i gran tiri di Barroso e Cazzin e al 7’ una buona occasione di De Bartoli che si gira ma non prende bene il pallone. L’Eur inizia a commettere errori, ma il Marsala fa fatica a trovare spazi utili. Solo al 14’ Barroso intercede un pallone e nell’uno-due con Foderà lo spagnolo sigla l’1 a 0. L’Eur però non ci sta e si prepara ad accorciare le distanze con un gran tiro parato da Vallarelli, ma al 16’ il primo grossolano errore in difesa dei padroni di casa consente a Barbarossa di pareggiare grazie ad un’azione corale. A due minuti dalla fine l’Eur ha tempo ancora per impensierire la difesa azzurra ma trova pronto un De Bartoli che evita l’irrimediabile. La prima parte della gara termina sull’1 a 1.

Secondo tempo_ Alla ripresa l’Eur è ancora insidioso, il Marsala alza il ritmo della gara e pressa gli ospiti. Al 12’ Cazzin da centrocampo ci trova ma il pallone viene bloccato dal portiere romano e al 15’ da rimessa Batella insacca la sfera alle spalle di Vallarelli, la difesa azzurra rimane immobile. Il vantaggio dura solo qualche secondo perchè Cazzin prende in mano la squadra, smarca tutti e sigla il 2 a 2 di potenza e rabbia. La partita si scalda non solo sugli spalti e il finale vede occasioni da entrambi i fronti. E’ a 38 secondi dal termine che Noto coglie un buon assist di Barroso e trovando un varco nella difesa romana sigla il 3 a 2. Quando tutto portava a pensare che la vittoria fosse ormai nelle mani del Marsala, iniziano a fioccare i cartellini gialli per alcuni giornatori dell’Eur che, probabilmente, cercano di innervosire l’avversario. A 7 secondi dalla fine del match, la palla sta lì, nell’area del Marsala e nessuno la mette via, anzi una leggerezza difensiva concede la possibilità a Monserat di tirare e segnare il 3 pari.

 









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola