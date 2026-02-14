Sezioni
CALCIO A 5
14/02/2026 12:07:00

Calcio a 5: il Marsala Futsal in campo a Soverato per sognare il primato in serie A2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/calcio-a-5-il-marsala-futsal-in-campo-a-soverato-per-sognare-il-primato-in-serie-a2-450.jpg

Dopo la bellissima vittoria in casa contro la capolista Messina, il Marsala Futsal 2012 torna a giocare in trasferta e lo fa in Calabria contro il Blingink Soverato sabato 14 febbraio, alle ore 17. Si tratta della 15ª giornata di Campionato serie A2 Girone D, dove a 4 partite dal termine della stagione regolare, ogni gara è una finale, soprattutto per il Marsala Futsal che si trova a -1 dai peloritani. I ragazzi di coach Tutilo sono chiamati a dare continuità a prestazioni e risultati, su un campo tutt’altro che semplice. Serviranno concentrazione e maturità, servirà la stessa fame vista nell’ultima gara, servirà, ancora una volta, lo spirito del gruppo.

A parlare nel pre-gara di Soverato-Marsala, è Matteo Cazzin: “Ci siamo allenati bene tutta la settimana, ci sono alcuni infortuni ma per il resto siamo pronti, la forma c’è e abbiamo fiducia, speriamo e vogliamo andare in Calabria e prendere i 3 punti. Mancano poche partite ma sono le più importanti da giocare. Penso di essere uno degli uomini-chiave di questa squadra grazie ai miei compagni di squadra, ci siamo uniti tanto ed è questo che da dicembre ad oggi sta facendo la differenza. La regola è una: vincere e portare i tre punti a casa”.

Un’altra pedina importante della formazione azzurra già dallo scorso anno è il portiere Simone Vallarelli, vero ‘Spinder-Man’ della difesa lilybetana: “La partita sarà difficile, è una lunga trasferta e conosciamo il valore dei nostri avversari, hanno una squadra ben allestita. Siamo nel clou della stagione, mancano quattro giornate. Non dipende tutto da noi ma dobbiamo cercare di vincerle tutte e sperare di vincere il Campionato. Ora più che mai bisogna crederci e lavorare per raggiungere questo prestigioso obiettivo”. Un Vallarelli che non solo difende e si rende protagonista di belle parate, ma anche col fiuto del goal quando la porta è sguarnita con il portiere di movimento della squadra avversaria: “Ci proviamo, in settimana ci alleniamo. Sabato scorso è andata bene, altre volte meno ma è sempre bello segnare. Col Messina è stato uno dei goal più importanti siglati nella mia carriera”. E sul fine Campionato: “Ognuno di noi a inizio stagione avrebbe messo la firma per arrivare al punto in cui siamo oggi, ed è merito della società che ci ha permesso di organizzare una grande squadra per essere competitivi. Siamo un pò usciti acciaccati dalla gara di sabato, ma siamo preparati alla sfida e lo sarà chiunque scenderà in campo”. La gara è diretta da: Ivan Treglia (sez. di Formia) Arbitro 1, Umberto Mancaniello (sez. di Nola) Arbitro 2, Vincenzo Mazza (sez. di Lamezia Terme) crono. 









