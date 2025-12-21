Calcio a 5: il Marsala Futsal vince il derby contro il Mazara e blinda la zona Play Off

21/12/2025 11:30:00

Si chiude con un trionfo ed un’esplosione di gioia il 2025 del Marsala Futsal. Nel derby contro il Futsal Mazara, la formazione azzurra di Coach Tutilio mette in campo una prestazione autoritaria, imponendosi con un netto 6-2. Il Marsala conquista,così, il suo terzo derby stagionale consecutivo, rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni e consolidando la posizione in piena zona playoff.

L’avvio di gara è vibrante, con il portiere di casa Vallarelli subito protagonista nel murare le offensive gialloblu. A rompere l’equilibrio ci pensa però De Bartoli, rapace nell’approfittare di una palla vagante per siglare l’1-0. Il raddoppio arriva poco dopo, al 7’, ancora firmato da uno scatenato De Bartoli, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite. Nonostante il momentaneo accorcio del Mazara con Buscaglia, il Marsala chiude il primo tempo in vantaggio (2-1), forte di una solidità difensiva e di un Vallarelli in stato di grazia.

La ripresa si apre nel segno di Barroso, che sugli sviluppi di un corner beffa la difesa avversaria per il 3-1. Il Mazara prova a restare in partita con la rete di Bruno, ma è solo un’illusione. Il Marsala alza il ritmo e chiude i conti, al 10’, Felder riceve sulla destra e con freddezza fulmina il portiere ospite per il 4-2. Pochi minuti dopo, una ripartenza fulminea permette a Tendero di siglare il "pokerissimo". Nel finale, con il Mazara sbilanciato nel tentativo del power play, Barroso intercetta palla e dalla propria metà campo insacca a porta vuota, fissando il risultato sul definitivo 6-2.

Questo successo rappresenta una vera prova di forza per il Marsala Futsal. Battere la seconda in classifica significa non solo aver trovato la quadra tecnica e mentale, ma soprattutto aver dato un segnale chiaro al campionato, gli azzurri sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti nella post-season. Il 2025 si chiude nel migliore dei modi, con il morale alle stelle e una classifica che riflette il grande lavoro svolto finora.

Credits: foto Futsal Mazara.



