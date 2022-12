Trapani, la storia della piccola Maria Martina. Dal dolore all'addome alla scoperta del tumore 

06/12/2022 15:47:00

I dolori all'addome, la corsa al Sant'Antonio Abate, la diagnosi impietosa: tumore.

Maria Martina ha undici anni e di colpo la sua vita è cambiata. Dal banco di scuola al letto d' ospedale. Dalla gioia e spensieratezza, tipiche di quegli anni, al dolore, alla sofferenza, all'incertezza di un futuro diventato, all'improvviso, tutto in salita. La piccola studentessa ora è ricoverata all'ospedale dei Bambini di Palermo, dove ha subito un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore di 10 centimetri al pancreas. L'operazione è riuscita. Maria Martina sta bene, ma ora inizia la fase difficile: la terapia e le cure costose. I genitori, però, versano in precarie condizioni economiche. Per questo hanno lanciato un accorato appello alla comunità trapanese e non solo: “Aiutateci, aiutateci a garantire a nostra figlia le cure di cui necessita. Ha solo undici anni”.

Natale è alle porte. Natale è solidarietà. E i trapanesi quando c'è da aiutare chi nelle vita è meno fortunato degli altri non si tirano indietro. Lucia Papa, 36 anni, madre della bambina, confida nel buon cuore di tutti.

Chiunque voglia aiutare Maria Martina può contattare il seguente numero telefonico: 379-1400565. Serve un gesto di generosità per regalare una speranza ad una bambina sfortunata. Frattanto, l'Ente Primo soccorso Trapani si sta già mettendo in moto. “Faremo il possibile - dice il direttore Sebastiano Monticciolo – per aiutare questa bambina, attivando i nostri canali” . In campo anche l'associazione Asvitur che si prende cura delle famiglie disagiate trapanesi. “Avvieremo – dichiara il presidente Giacomo Li Causi – una raccolta di fondi coinvolgendo anche la chiesa, per dare un aiuto concreto a questa bambina e alla sua famiglia”.