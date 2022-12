A Mazara il convegno "Mare Nostro, organizzato dal Flag Trapanese

06/12/2022 10:36:00

“L’uso strategico di un marchio per valorizzare il settore ittico e la filiera agro alimentare”. E' questo il titolo del convegno in programma sabato 10 dicembre alle ore 16:30 presso il Palazzo dei Carmelitani - Galleria Sicilia a Mazara del Vallo.

L'evento è organizzato dal Flag Trapanese, nell'ambito della XI Edizione del Blue Sea Land di Mazara del Vallo per la promozione del marchio territoriale Mare Nostro: si discuterà delle attività realizzate in questi mesi sul territorio e si approfondiranno gli aspetti legati alla valenza del marchio territoriale come volano di sviluppo per tutta la filiera ittica.

Interverranno:

Salvatore BRASCHI, Presidente del Comitato di gestione del marchio Mare Nostro;

Salvatore QUINCI, Presidente della Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese;

Leonardo CATAGNANO, Dirigente Servizio 4 - Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

On. Luca SAMMARTINO, Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Emilio GIACALONE, Presidente O.P. Trapani ed Isole Egadi;

Salvatore AJELLO, Presidente CO.GE.P.A. di Mazara del Vallo;

Vita DAIDONE, referente società di Audit;

Alessandro CUSUMANO, referente organismo tecnico scientifico.

Numerose saranno le testimonianze in rappresentanza degli oltre 40 operatori che hanno aderito al network Mare Nostro: imprese ittiche, ristoranti, pescherie e grossisti operanti nel territorio dell’area Flag ai quali, a margine dell’evento, verranno consegnate le certificazioni ottenute nell’ambito dell’implementazione del marchio territoriale.