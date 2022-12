Due nuovi assessori a Castellammare. Si dimette Rizzo a Gibellina

06/12/2022 09:00:00

Due cambi all’interno della giunta del Sindaco Rizzo a Castellammare del Golfo. Si tratta di due avvicendamenti all’interno di altrettanti gruppi politici che hanno appoggiato il sindaco di Castellammare del Golfo fin dalla sua candidatura nel 2018.

Il primo ingresso è quello di Nicola Lentini, architetto di 37 ann. Prende ill posto di Giovanni Portuesi. Il vice-sindaco Brigida Di Simone lascia il posto a Sebastiano Cusenza, consigliere comunale in carica.

In primavera Castellammare del Golfo andrà al voto per le elezioni amminstrative.

L’assessore alla cultura e turismo del Comune di Gibellina, Viviana Rizzuto ha rassegnato le dimissioni. La Rizzuto ha lasciato la Giunta municipale per impegni familiari e professionali sempre più gravosi: «Questi non mi permettevano di mettere in campo tutte le energie necessarie a svolgere questo ruolo a tempo pieno e, pertanto, dimostrando estrema serietà e correttezza, ho deciso di rinunciare all’incarico», ha scritto nella lettera di dimissioni consegnata al sindaco Salvatore Sutera.