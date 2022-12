Mazara, alunni della scuola dell'infanzia in visita al Comune. Si aggiorna l'albo dei volontari animalisti

06/12/2022 18:20:00

Nell’ambito dell’iniziativa "QUESTə SONO IO" promossa dall’Unicef, gli alunni di due sezioni di Scuola dell’Infanzia del 3° circolo didattico Baldo Bonsignore hanno visitato il Palazzo comunale di Mazara, accolti dal sindaco Salvatore Quinci.

I bambini, accompagnati dalle insegnanti Rosa Alba Palermo e Ilenia Urso, hanno realizzato e portato in Comune dei lavori a forma di passaporto, contenenti i dati anagrafici ed un disegno sotto forma di autoritratto. I “passaporti” Unicef sono stati firmati dal sindaco e riconsegnati ai piccoli.

"Le attività svolte dai bambini – come sottolineato dalle insegnanti Palermo e Urso – hanno l’obiettivo di costruire e rafforzare l’identità e l’essere cittadini del mondo. Non a caso è stato scelto il modello del “passaporto” quale mezzo di internazionalizzazione. La visita in Comune e l’incontro con il Sindaco conferisce al percorso formativo anche una valenza istituzionale".

Tutte le attività sono state realizzate prendendo spunto dal progetto Unicef e in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia celebrata lo scorso 20 novembre. Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso il ringraziamento al corpo docente, agli insegnanti ed ai familiari dei piccoli complimentandosi per l’iniziativa.

*****



Si aggiorna l'albo delle associazioni e dei volontari animalisti - Si aggiorna l'albo dei volontari animalisti a Mazara del Vallo. “Con l’obiettivo di proseguire ed intensificare la campagna di sterilizzazione dei cani randagi attraverso il protocollo di collaborazione con i veterinari privati, abbiamo riaperto i termini per l'iscrizione dei cittadini all'albo dei volontari animalisti. Per aderire basta protocollare in busta chiusa o tramite PEC il modulo scaricabile qui entro e non oltre il 31 dicembre 2022”, così l’assessore comunale al Benessere Animale Gianfranco Casale.

Il protocollo d'intesa permette ai volontari animalisti che si prendono cura di cani randagi, di poterli sterilizzare in tempi brevi presso strutture veterinarie aderenti ottenendo un supporto per il primo mantenimento dell'animale.

Maggiori dettagli nella determinazione dirigenziale n. 2657 del 29 novembre che contiene l’avviso di aggiornamento albo ed il modulo di domanda.