Più di un milione e 870 mila euro per le piste ciclabili a Castelvetrano

06/12/2022 10:30:00

Si tratta di Agenda Urbana 2014/2020, nell’ambito dell’attuazione della strategia di “Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”. E riguarda le città di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.

Quest’ultima ha partecipato all’Avviso dell’Autorità Urbana con tre interventi relativi alla Ciclovia della Sicilia Occidentale: il collegamento della zona Commerciale della città con la frazione di Marinella di Selinunte; il collegamento tra il centro urbano di Triscina ed il Parco Archeologico di Selinunte”; il collegamento tra il Centro Urbano di Castelvetrano e la zona Trinità di Delia”.



Nei giorni scorsi, sono state pubblicate le determine per l’affidamento dei lavori e l’approvazione dello schema di bando di gara, analizzato anche dalla giunta, per la ciclovia da Triscina verso il parco Archeologico di Selinunte e per quella che collegherà il centro urbano di Castelvetrano alla zona Trinità di Delia. Per un importo di lavori rispettivamente di €980.000,00 e di €890.627,91.



Soddisfatto il sindaco Enzo Alfano: “Le ciclovie rappresenteranno spazi vitali per il Comune di Castelvetrano, consentendo una svolta logistica ed infrastrutturale, nel percorso di ammodernamento e sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo che ci siamo posti con questo progetto – ha commentato il primo cittadino – è quello di decongestionare il traffico verso le borgate marinare, mete turistiche per eccellenza, anche per la presenza del Parco archeologico più grande di Europa e delle nostre meravigliose spiagge, incentivando sempre più la mobilità urbana sostenibile, attraverso la ciclovia, per vivere quotidianamente in una città a misura di cittadino. Inoltre, sarà possibile promuovere e inserire la Città di Castelvetrano, tra i percorsi del cicloturismo, coinvolgendo l'indotto del settore turistico".