Antonello Cracolici eletto presidente della commissione regionale Antimafia

08/12/2022 20:00:00

Antonello Cracolici è stato eletto presidente della commissione regionale Antimafia. Con il suo discorso di insediamento, di fronte ai componenti della commissione, Cracolici ha annunciato l’iniziativa di venerdì mattina durante la quale renderà omaggio al sacrificio dell’allora presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella e dell’allora segretario regionale del PCI Pio la Torre, uccisi dalla mafia. Cracolici depositerà inoltre una corona di fiori davanti al monumento di piazza XIII vittime.

“Venerdì mattina porterò dei fiori sui luoghi degli omicidi di Pio LaTorre e Piersanti Mattarella: voglio iniziare così, con questo gesto simbolico ma carico di senso e significato il mio lavoro alla guida della commissione Antimafia”. Le parole del neo presidente della commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

“Voglio che questa diventi la 'commissione dei siciliani dell’antimafia' - aggiunge il parlamentare PD Ars - dobbiamo lavorare per avviare una nuova narrazione, quella della Sicilia che ha saputo resistere e che può e deve diventare esempio per le nuove generazioni”.

*****

Gli auguri di Schifani al presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici" - «Al nuovo presidente della Commissione regionale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, Antonello Cracolici, ai due vice presidenti, Ismaele La Vardera e Riccardo Gennuso, le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a seguito dell'elezione dei vertici dell'organismo parlamentare in seno all'Assemblea regionale siciliana.

«Portino avanti le loro indagini - aggiunge Schifani - con spirito critico e imparzialità, come si conviene a un'istituzione super partes che agisce al servizio dei siciliani. Il governo regionale è pronto alla massima collaborazione. Legalità e contrasto alle mafie sono una nostra priorità».

*****

Centro Pio la Torre: Cracolici indaghi sul ritorno dei mafiosi in politica - “Un grande impegno di lavoro politico e culturale attende la nuova Commissione Antimafia regionale presieduta da Antonello Cracolici per contrastare le nuove mafie, la corruzione e la riapparizione sulla scena politica di pregiudicati del sistema politico-mafioso”. Lo affermano Loredana Introini e Vito Lo Monaco del Centro studi Pio La Torre, augurando un buon lavoro a “tutti i componenti della commissione antimafia all’Ars”.

*****

Corruzione. Schillaci (M5S): Cibo per la mafia, non si abbassi la guardia“ - I segnali che giungono dal governo nazionale in merito al contrasto alla criminalità e alla corruzione non sono per niente incoraggianti. Per questo motivo, la Commissione Antimafia regionale ha una funzione ancora più importante a garanzia della legalità e del contrasto al fenomeno mafioso”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci a margine della nomina a membro Segretario della Commissione regionale Antimafia all’ARS, commissione di cui è stata appena nominata componente anche la deputata Cinquestelle Jose Marano.

“Il colpo alla norma del Movimento 5 Stelle - spiega Schillaci - denominata ‘Spazzacorrotti’ da parte dell’esecutivo Meloni è un lasciapassare a corruzione e criminalità che non possiamo permetterci. Il contrasto alla corruzione è un tassello importante anche nella lotta alle mafie perché proprio della corruzione si ciba la criminalità organizzata per l’affermazione del proprio potere sul territorio. Auspico di riprendere immediatamente molti temi affrontati nella passata legislatura, come il disegno di legge elaborato dalla stessa Commissione sulla valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" - conclude Schillaci.

Esprime senso di responsabilità la neo componente antimafia Jose Marano: "È un grande onore per me fare parte della commissione regionale antimafia. Mi impegnerò per assolvere al meglio un ruolo delicato, studiando ed indagando sul fenomeno mafioso, portando avanti in alto l’onore di tutte le persone che hanno lottato per una Sicilia più onesta” - conclude Marano.