Songs from Broadway, il jazz a Trapani nel concerto di Natale della Fondazione Veronesi

14/12/2022 07:30:00

Songs from Broadway è il concerto natalizio di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza contro le patologie oncologiche, organizzato dalla delegazione trapanese della Fondazione Umberto Veronesi. Si terrà venerdì 16 dicembre a partire dalle 18 presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì in piazza Municipio 1 a Trapani.

Patrocinato dal comune di Trapani, il concerto vedrà l’esibizione del “Claudio Giambruno Jazz Trio”, con Claudio Giambruno al sax tenore, Diego Tarantino al contrabbasso e Fabrizio Brusca alla chitarra.

“Sono molto felice ed onorata di far parte di Fondazione Umberto Veronesi in qualità di responsabile della Delegazione di Trapani – ha affermato Maria Concetta Serse, nuova responsabile della delegazione di Trapani, che porta avanti l’impegno precedentemente avviato sul territorio da Marina Pacillo - Sostenere la ricerca scientifica è per me un’esigenza molto forte, una responsabilità che dovrebbe coinvolgere ognuno di noi affinché, tramite la raccolta fondi, si possano dare opportunità a molti meritevoli ricercatori e ricercatrici di mettere al servizio della Comunità il loro talento”.

La Fondazione Umberto Veronesi è nata 2003 a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza e di progetti di alto profilo, attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori. Tra i promotori, 11 premi Nobel che ne costituiscono anche il Comitato d’Onore, il cui operato è riconosciuto a livello internazionale. Un’attività continua anche nell’ambito della divulgazione scientifica, con conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni, affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti.

Contatti:

info.trapani@fondazioneveronesi.it

388 1529264