Marsala, alunni dall’ITT “Piersanti Mattarella” agli Stati Generali della Scuola Digitale 

25/12/2022 10:00:00

Nell’ambito delle attività previste nel progetto PCTO “Intelligenza artificiale: competenze per il futuro” sviluppato dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala (ex Industriale), facente parte dell’ I.S. “Giovanni XXIII - Cosentino”, diretto dalla Dott.ssa Maria Luisa Asaro, un gruppo di Alunni che frequenta la quinta classe ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, accompagnati dai proff. Vito Castelli e Fabio Parrinello, ha svolto dal 05 all’08 dicembre 2022 una meravigliosa esperienza formativa nel territorio Bergamasco.

Il 5 e il 6 dicembre 2022 gli alunni, infatti, hanno partecipato come protagonisti alla settima edizione degli “Stati Generali della Scuola Digitale”, il più importante evento annuale dedicato alla condivisione, alla riflessione e al dibattito sulle tematiche dell’Istruzione, dell’Educazione e dell’Apprendimento nella Società Digitale. L’edizione 2022 ha proposto un’esperienza nuova e coinvolgente per il pubblico presente: momenti di ascolto si sono alternati a momenti di dibattito e confronto, creando un ambiente particolarmente stimolante per gli studenti. Gli alunni hanno partecipato a varie sessioni di lavoro aventi come tema il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, gli ITS e la formazione innovativa, gli ambienti di apprendimento, le tecnologie e la sostenibilità.

Il ruolo attivo degli studenti ha consentito di affrontare tematiche di grande impatto e attualità come il rapporto tra scienza e magia, il metaverso, la Realtà virtuale per viaggiare nel cosmo, l’impiego del videogioco nella didattica, le STEAM e il divario di genere, l’inclusione e l’intelligenza artificiale.

Il 07 dicembre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare l’azienda Sorint.lab S.p.A di Grassobbio, Bergamo, dove Andrea Pianosi, Operations Manager di Sorint 4 School, ha descritto le iniziative promosse per il rapporto Scuola-Aziende ed in particolare la piattaforma HackersGen.

Gli studenti hanno inoltre partecipato attivamente ad un incontro tecnico sulla Data Protection, sul Backup e soprattutto sulla Struttura Hardware e Software della tecnologia RAID, che ha permesso loro di immedesimarsi nel ruolo di tecnico informatico e di recovery manager.

Al termine dell’incontro/formazione l'azienda ha consegnato agli studenti una targa dell’evento Hackersgen.

Ma il rapporto con la Sorint.Lab non si esaurisce con l’esperienza appena terminata: infatti saranno sviluppati alcuni progetti che consentiranno agli alunni di accedere a percorsi formativi basati sui corsi on-demand disponibili sulla piattaforma o sui corsi Live programmati per il 2023, nonché di programmare sul finire dell’anno scolastico 2022/2023 alcune attività di orientamento in uscita specificatamente dedicate alla classi quinte.

L’azienda Sorint.Lab S.p.A., oltre ad essere leader mondiale nello sviluppo di sistemi informatici, è anche sede di percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) post diploma che permettono agli alunni di ottenere una formazione tecnica altamente qualificata per entrare immediatamente nel mondo del lavoro.