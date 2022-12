Mazara, domani nuova seduta urgente di consiglio comunale 

29/12/2022 22:00:00

Nuova seduta del consiglio comunale di Mazara del Vallo. Il presidente Consiglio comunale Vito Gancitano lo ha convocato in seduta urgente per il 30 dicembre alle ore 15. All'ordine del giorno vi sono otto debiti fuori bilancio da approvare, si tratta in pratica di lavori di somma urgenza già affidati dall'Amministrazione Quinci a seguito del nubifragio verificatosi lo scorso 30 settembre (in foto l'Aula Consiliare "31 marzo 1946"). Ecco l'elenco dell'Ordine del Giorno:

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza, per la messa in sicurezza, a seguito del muro crollato nella sede stradale di via Goethe e rimozione del materiale a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.



Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza, a seguito cedimenti di tratti stradali e tratti di reti fogniarie (lungomare Hopps, quartiere Santa Maria di Gesu,..) e rimozione materiale depositatisi su diverse vie cittadine a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza di tratti stradali e reti fognarie cedute (lungomare Mazzini, Lungomare Hopps, zona piazza Macello , zona Makara, ecc,…) e rimozione materiale depositatosi su diverse vie cittadine”, a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per i lavori di sistemazione di strade e rimozione dei conci di tufo e detriti da recinzione crollata, e riparazione di una struttura in c.a. posta all’interno dell’autoparco comunale, a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per i lavori di sistemazione di strade, fornitura materiale e conferimento in discarica dei detriti che si sono accumulati a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza del tratto di fognatura posto in via Pescatori a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza consistenti nell’intervento di ripristino della stazione di sollevamento idrica per la riattivazione dell’erogazione dell’acqua potabile nell’intero quartiere di Mazara due a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Riconoscimento legittimità di Debito Fuori Bilancio delle some relative ai lavori di somma Urgenza per interventi rimozione dei detriti nelle sedi stradali di Via Molo Caito, del Lungomare Mazzini, della Via Luigi Pirandello e altre sedi varie a seguito degli eventi atmosferici avversi verificatisi in data 30/09/2022.

Sempre in modalità di urgenza una precedente seduta convocata è fissata per domattina alle ore 9. Ecco i punti all'ordine del giorno: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. detenute al 31/12/2021; LEGGE Regionale 13 dicembre 2022, n.18 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-20224” : Concessione contributo agli Enti Locali; Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio nel contenzioso Sig. Quinci + 3 C/Comune di Mazara del Vallo, giusta Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1503/2022; Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio nel contenzioso Sig. Quinci Michele C/Comune di Mazara del Vallo, giusta Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 720/2022; Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 510/2021 pronunciata dal Tribunale di Marsala sez. lav. nella causa promossa dall’Avv. Epifanio Giglio c/Comune di Mazara del Vallo.

*****

L'Istituto duemila propone un nuovo piano regolatore del porto - Emblematico il rilancio del porto di Mazara, a causa della grave e perturbante crisi della pesca schiacciata dalla perdita di trecento pescherecci della flotta.

Nel Mediterraneo negli ultimi anni, grazie alla tipologia di grosse barche e mega yacht si è sviluppata, enormemente, la nautica da diporto. Produce milioni di PIL e nuovi posti da lavoro alle città costiere arricchite di grandi porti turistici, con approdi collegamenti nelle stagioni primaverili, estive, autunnali.



Mazara che lega la propria immagine al mare, per la posizione strategica nell’area mediterranea, non è rappresentata, priva di un vero e grande porto turistico come meriterebbe. Nessuno pensa come si dovrebbe fare ed agire. Per essere consapevoli della storia che passa davanti a noi appare indispensabile che Mazara del Vallo riacquisti la sua missione marittima nel settore con capacita di ideazione e programmazione per dare valore al suo DNA nel XXI secolo nell’area del Canale di Sicilia. Con una analisi critica di stravolgimento dell' attuale immobilismo, un segnale di consapevolezza e concretezza viene offerto dall’istituto Il Duemila che propone un nuovo piano regolatore del porto per una diversa realtà funzionale. Destina e utilizza, lo storico porto-canale sul fiume Mazaro già dotato di banchine, a porto turistico internazionale, immediatamente disponibile e operativo.

La svolta di ruolo a porto turistico, serve a spezzare immediatamente alla svelta l’omertà che incombe sulla colpevole incapacità delle istituzioni locali e della classe politica dominante che da 17 anni non riescono a risolvere le criticità per eseguire il dragaggio dei fondali nel porto canale. La realizzazione del porto turistico internazionale assai caratteristico sul fiume, spiega il Presidente Nicolò Vella dell’istituto Il Duemila, recupera l’anima di grandezza di Mazara, dando valore al suo DNA marittimo, utilissimo per la ripresa e sviluppo sostenibile della città di Mazara del Vallo, di Selinunte, e del Belice.

Per raggiungere e potenziare l’intero porto di Mazara, il progetto ambizioso del piano regolatore, indica di prolungare il molo al Trasmazaro, per l’attracco del grosso traghetto di collegamento con la Tunisia e di navi crociere e traffico commerciale. E la nuova vita del porto di Mazara del Vallo, con effetto rilevante sulla economia e sul turismo, il focus degli investimenti infrastrutturali del Piano Regolatore Portuale.